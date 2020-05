Marta Sánchez, guionista: «Belén Rueda está brillante en ‘Madres’, no fuerza la comedia y es muy natural»

Marta Sánchez, afincada en Palma, es una de las guionistas más activas de nuestro país. Formó parte del equipo de Aída, 7 vidas o Allí abajo, así como de las películas Thi Mai, Rumbo A Vietnam o de la reciente Hasta que la boda nos separe, de Dani de la Orden.

Este jueves vuelve a estar de estreno con el lanzamiento en Amazon Prime de la serie Madres, del creador de Patria, Aitor Gabilondo y que cuenta con un elenco formado por las actrices Belén Rueda, Aida Folch y Rosario Pardo, Carmen Ruiz y Carla Díaz. Además, ya hay una segunda temporada confirmada y se emitirá en Telecinco.

«Aitor Gabilondo estuvo enfermo muchos años en su niñez y adolescencia, se le quedaron grabadas todas esas madres que acompañan a los niños en el hospital y esa comunidad que se creaba entre ellas», explica Sánchez. «Trabajé con Aitor en Allí abajo junto a mi socia Olatz Arroyo. Son trece capítulos en total y es una serie bastante coral, con muchas historias. Es la primera vez que escribo drama, aunque es verdad que también tiene momentos más cómicos, como la vida misma. Una cosa no va sin la otra», detalla.

Además, destaca que «Belén Rueda está fantástica. Sufre mucho en las películas y series, pero a la vez es muy cómica. En Madres tiene alguna ironía o salida de tono y lo hace muy bien, es muy natural, no fuerza la comedia».

En cuanto al proceso de creación, Sánchez cuenta que «nos reunimos varios guionistas en la productora, Alea Media, en Madrid, durante algunas semanas hace ya dos años, para la primera temporada. La segunda la terminamos entre 2019 y este mismo año. De hecho, creo que se acabó de rodar justo antes del confinamiento». «De esos encuentros salían las líneas generales de varios capítulos y después cada uno desde su casa le acababa dando forma. El equipo está formado por muchas mujeres. A pesar de que escribíamos drama, nos reímos», recuerda.

Por otra parte, cuenta que Joan Barbero, guionista además del propio Gabilondo, «quería hacer la serie muy realista, que apelara mucho a los sentimientos. Así que lo que hice fue quitarme todas las capas que vas cogiendo cuando escribes comedia y me lancé a la piscina, en crudo. Incluso algunas veces, cuando escribía, me ponía a llorar. Siempre he dicho que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Estoy muy orgullosa de esta serie».

Respecto al confinamiento por el coronavirus, Sánchez asegura que «los guionistas estamos muy acostumbrados a escribir encerrados en casa; así que no he notado mucho la diferencia. Eso sí, escribía a solas y ahora tengo que lidiar con mi hija y mi pareja, y los tres hacemos teletrabajo. No tengo despacho, escribo en la cocina».

Mallorquina

Otra serie en la que ha participado es la mallorquina Pep, protagonizada por Toni Gomila. «Ya está el guion de la segunda temporada, que tenían que rodar estas semanas, supongo que finalmente filmarán en junio o en cuanto puedan, pues lo importante es contar con el pueblo, que es un personaje más de la ficción y su vida exterior y sería una pena tener que grabar en invierno».

Por otra parte, tiene pendiente el estreno de la comedia Súpernormal para Movistar+, dirigida por Emilio Martínez Lazaro (Ocho apellidos vascos) y protagonizada por Miren Ibarguren, sin fecha de estreno.