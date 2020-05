La primera película sonora española fue rodada en Mallorca por una mujer

Durante décadas el título de pionera del cine sonoro español lo ostentaba la catalana Rosario Pi con El gato montés, cinta de 1935, pero la historia está a punto de cambiar.

La Filmoteca Española acaba de recuperar de sus archivos una inédita película llamada Mallorca, de no más de ocho minutos de duración y datada aproximadamente en 1933 o 34 dirigida por María Forteza, que la convierte en la primera mujer española en dirigir una película sonora.

Según la investigación, todavía en curso, los documentos entre los que se encuentra Mallorca no habían sido visionados desde su recepción en 1982 y ahora, por casualidad, se escanearon antes del estado de alarma. La sorpresa llegó al comprobar que el etiquetado y el contenido no se correspondían con Mallorca, cinta que según consta en su prólogo estaba destinada a la estética de la música de Isaac Albéniz a través de «pequeños trabajos cinematográficos», y promociona a Ramón Úbeda como productor responsable del título y del invento que hizo posible su registro sonoro: Úbeda, sistema español. Sobre Forteza, la directora, no existen datos.

«Su nombre no aparece en la prensa de la época. Nadie, entre los círculos de la historia del cine español o balear, parece conocerla, ni situarla en contexto», señala Josetxo Cerdán, director de Filmoteca Española, quien apunta que esta investigación «subraya lo que la historiografía y la teoría feministas vienen subrayando desde hace décadas: las mujeres han sido borradas de la historia».

Ahora, casi 100 años después, la Filmoteca Española hace accesible a todos los públicos este cortometraje, que permanecerá disponible desde hoy hasta el viernes a través de la colección #DoréEnCasa del canal de Vimeo de la Filmoteca, dirigido a acercar a la ciudadanía los títulos recuperados y restaurados recientemente, así como los materiales de archivo de los que dispone y que forman parte del patrimonio cinematográfico español.