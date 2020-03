Francesc Grimalt emite clase de ilustración para niños y mayores

El mundo de la cultura de las Islas se está organizando para combatir las secuelas de #yomequedoencasa. Tal vez uno de los primeros que ha tomado decisiones drásticas ha sido el dibujante Francesc Grimalt, que desde este fin de semana se ha lanzado a dar clases online de ilustración en directo a través de su cuenta de instagram @lamadriguera. Una vez acabada la clase, sube este mismo vídeo a su canal de Youtube.

«El objetivo es entretener, para que este encierro se pueda llevar bien, que es el principal problema de los alumnos. Se van a cansar de tanto Netflix y videojuegos», explica este dibujante, que además es profesor de Plástica de 1º, 3º y 4º de ESO del colegio L'Assumpció de Binissalem.

«Yo también me aburro en mi estudio, no me apetece avanzar en proyectos, así que he decidido hacer tutoriales, que era una cosa que siempre había querido hacer», explica Grimalt.

De esta manera, todos los días, a las 17.30 horas, estarán en su cuenta de instagram, a través de la cuenta @lamadriguera para enseñar a dibujar, con trucos y recursos. «Serán dos tutoriales al día: uno para niños y otro para adultos. Aunque habrá niños que sean capaces de hacer la propuesta de los mayores y al revés», dice, que en esta primera etapa de clases online hará un repaso de cómo dibujar el cuerpo humano.

Al acabar la clase, Francesc Grimalt recomienda además un libro. «Ahora es el momento de ver qué hacemos. Todos los plazos de entrega que tenía ya no los tengo. No tengo tanta prisa», explica, por lo que ha decidido dar el salto a las clases de dibujo en directo. Por lo pronto, en su primer día llegó a tener veinte personas en directo. «Dibujar puede ser terapéutico y animo a todo el mundo que lo pruebe», explica el ilustrador.