Homenaje artístico a mujeres ‘currantas’ que han pasado desapercibidas

Podrían ser los personajes de la película de animación Antz, pero en realidad son 85 hormigas que representan la exposición artística Treballadores Ants, una obra que pretende homenajear a las mujeres que han trabajado toda su vida y han pasado desapercibidas a ojos de la sociedad. El edificio de Sa Riera acogerá, hasta el 25 de abril, esta muestra «en miniatura».

Antoni Torres, comisario de la exposición, ha sido el maquinista de esta peculiar idea, en la que han participado más de 80 artistas de las Islas, de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, Galicia, Andalucía y Catalunya. «No pensaba que esta obra hubiese tenido tanto interés», asegura Torres, y añade que la intención de esta exposición es aproximar el arte a la gente «que no acude a museos o galerías», y para ello pretende que las hormigas se expongan en zonas externas como plazas y calles, así como también patios, colegios o centros culturales.

Gestación

Son estructuras negras en forma de hormiga que el artista pinta y con de distintos tamaños: de 18 o 25 centímetros. Desde octubre, Torres se puso en contacto con artistas tan conocidos como Albert Piña, Amparo Sard, Jaume Alòs, Lluís Pons, Pep Coll y un largo etcétera para comentar esta idea, la cual fue muy bien recibida.

Cada autor ha diseñado a su hormiga según su estilo. «Hay algunos que, incluso, han mutado el cuerpo o han añadido objetos. Cada uno era libre de crear a su hormiga artística», cuenta Torres.

De todos los colores, tipos y peculiaridades, Treballadores Ants es más que una exposición: «Son insectos para recordar a las mujeres ‘currantas’», según Torres, pese a que las hormigas no son su pasión. Creó a esta ‘colonia’ de insecto «porque me gusta hacer cosas que no se hayan hecho, cosas raras y diferentes», aunque, insiste, «siempre con la participación de artistas de las Islas.