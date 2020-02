Casa del Libro abre en Palma con compradores en la puerta

Nada más abrir sus puertas Casa del Libro ya estaban los primeros compradores esperando. Eran las nueve y media de la mañana y había expectación por conocer la librería del Grupo Planeta, que ha irrumpido en Palma con 600 metros cuadrados y más de 70.000 referencias. Después de llenar sus estanterías a contrarreloj, el equipo palmesano de esta enseña nacional estaba preparada para su inauguración. Los ejemplares de La madre de Frankestein, de Almudena Grandes, Terra alta, de Javier Cercas, y Alegría de Manuel Vilas, aguardan en primera línea para recibir (y tentar) a los clientes.

Las primeras que han puesto un pie en la tienda han sido Andrea Utiel y Magdalena Palmer, que se han ido directas a la zona de literatura juvenil. «Mandé el currículum pero no me cogieron. Me encanta leer, sobre todo la fantasía», dice Utiel, que con 22 años se reconoce devoradora de libros. Vecinos, curiosos y lectores con ganas de visitar la tienda ya estaban haciéndose el carnet de socio desde buena mañana.

Antes de abrir las puertas se habían hecho ya las fotos del equipo completo, entre los que se encontraban Pau Tobella, responsable de Casa del Libro de Palma, Francisco Calderón, director de retail de la enseña, y Damian Duby, responsable de la zona de Cataluña y Baleares de Casa del Libro. «Somos una cadena, es cierto, pero somos libreros desde 1923. El libro está en nuestro ADN», dice Duby.

Palma estaba en la diana de esta enseña librera: «Es una ciudad que tiene una gran población, su economía es potente y los índices de lectura están por encima de la media, lo que nos puede dar el éxito. Sabemos que ha abierto la competencia [Fnac] pero tenemos un librería con el que podemos competir». En cuanto al resto de tejido de pequeñas librerías con las que cuenta Palma, consideran que no son una competencia «sino complementarios. Esperamos que haya mercado para todos», señala Calderón, a lo que Duby añade que «la apuesta es dinamizar el sector para que se vendan más libros en Palma».

Ahora mismo cuentan con una sección propia de Literatura Catalana aunque si hay traducciones al catalán de autores nacionales o internacionales, están en su correspondiente sección. Desde Casa del Libro advierten que van a empezar a tomar contacto con las editoriales mallorquinas. «Tenemos una compradora específica en catalán para contar con todas las novedades y para que todo lo que se publique en Mallorca lo tengamos nosotros. Se hará una compra directa» sin pasar por la central, advierte Duby.

Además de los 70.000 títulos con los que cuenta la tienda. En Casa del Libro advierten que «el almacén central cuenta con 200.000 libros», dice Duby. «El objetivo es que si alguien pide un libro que no tenemos en la tienda pueda recibirlo en 24 horas. Ahora mismo llega a la isla entre 48 y 24 horas después de pedirlo», añade Duby.

Casa del Libro en Palma apuesta por agitar la agenda cultural y los responsables de la firma ya advierten que el objetivo es traer a «los grandes nombres» de la literatura, pero también contarán con una nutrida agenda de eventos, «ya sean cuentacuentos o promover eventos culturales como debates sociopolíticos o de actualidad», dice Tobella. «Esto va a ser un sin parar», advierten.

Por el momento, ya está confirmado que el próximo día 5 de marzo se llevará a cabo la inauguración oficial de la librería con la presencia del escritor Rafel Nadal, ganador de premios como el Josep Pla 2012 0 el último Ramon Llull, con El fill de l’italià.

Para las ocho plazas de librero se presentaron más de 1.500 curriculums. El perfil del equipo es muy formado, licenciados en filología e Historia, y con experiencia en el mundo de la librería en el caso de los más veteranos. Entre los más jóvenes, destacan un grado de especialización en determinados campos, ya sea el manga y el cómic o en literatura infantil.