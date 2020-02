Enric Casasses se adjudica el 52 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

El poeta, narrador y traductor barcelonés Enric Casasses se ha alzado este jueves con el 52 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que otorga Òmnium Cultural, ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri.

El jurado del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, dotado con 20.000 euros y una escultura de Ernest Altés, ha destacado la contribución de Casasses a la lengua y cultura catalanas, la originalidad de su lenguaje poético y la creación de un estilo propio y transgresor que se ha convertido en referencia.

Casasses ha afirmado que el Premi d'Honor le causa un gran respeto, y ha asegurado que le causaba irritación recibir el premio de Òmnium cuando su presidente, Jordi Cuixart, está encarcelado: «La irritación es pensar qué hacen todos estos políticos que no están en prisión».

«¿Qué hacen fuera? Continúan jugado una partida de ajedrez en la que los contrincantes hacen trampas todo el rato, y van jugando como si no pasase nada. ¿Por qué no lo dejamos todos de una vez?».

El poeta ha añadido en otro momento: «Cómo pueden hacer política como si nada cuando otros se la pasan por el forro. Si tuviésemos un poco de seny haríamos una locura».

Ha explicado que cuando Òmnium fue a su casa para comunicarle que era el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes no se lo esperaba, ha dicho que se había escrito con Cuixart y que le había enviado un poema dibujo que decía La llibertat existeix, l'he vista, és a la presó, que el presidente de Òmnium le ha dicho que tiene enmarcado.

Sobre su trayectoria literaria, Casasses ha subrayado que se siente 'patumitzat' y que forma parte de una «pléyade de casos únicos», ha dicho que existe un aprendizaje mutuo con los poetas jóvenes, y ha afirmado que tiene que conjugar su idea de pirata con la de buen chico, como ha hecho durante toda su vida.

Ha explicado que no le gusta el apelativo de rapsoda, que entiende en un sentido de actor que no comparte, y ha subrayado que si tiene algo que decir lo tiene por escrito y publicado: «Por eso me dedico a esto», ha proclamado.

Ha explicado que tras El nus la flor, poemario que en 2019 recibió el Premi de la Crítica Catalana y el Lletra d'Or, tiene preparada otro bajo el título La policia irà de bòlit, así como una serie de ensayos en verso.

Nacido en Barcelona en 1951, Casasses publicó su primer libro de poesía, La bragueta encallada, en 1972, al que han seguido más de una veintena, entre los que figuren T'hi sé, A la panxa del poema en prosa que no hi neva ni hi plou, y piezas de teatro como Do'm.

Recibió el Premi de la Crítica en 1993 por No hi érem, el Premi Carles Riba con Calç, el Premi Joan Alcover por Plaça Raspall y el Premi Nacional de Literatura que otorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).

El acto de entrega del 52 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes se celebrará el 8 de junio en el Palau de la Música Catalana, en un acto que girará en torno a la figura de Casasses.