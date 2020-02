Los mallorquines en Arco, «optimistas» a pesar de «la psicosis del coronavirus»

Los galeristas y artistas mallorquines presentes en la Feria Internacional de Arte Arco pronostican que la 39 edición, inaugurada ayer y que cerrará el domingo, será una de las «mejores» tras la crisis de 2008. Además, señalaron que, «pese a la psicosis del coronavirus», esta enfermedad no está afectado a la feria. Hoy, los reyes Felipe VI y Letizia inaugurarán la feria.

Como prueba de la buena salud de Arco, que se celebra en los pabellones 7 y 9 de Ifema, donde se dan cita 209 galerías de 30 países con 1.350 artistas, los galeristas de las Islas sumaron en la apertura un buen número de ventas.

Es el caso de la galería Horrach Moyà, una de las veteranas en Madrid. Su responsable, Juan Antonio Horrach, señaló que la presencia de coleccionistas internacionales se nota y que también lo harán los españoles. En su estand destaca la última creación de la versátil artista Susy Gómez con unas fotografías realizadas a voluntarios, a los que colgó collares de Louise Bourgeois, durante su exposición Metallica en Palma. «Ya hemos vendido obra de Susy, Joana Vasconcelos y Lawrence Weiner», dijo Horrach.

Llamativo

Asimismo, el público se interesó por los dibujos de Bernardí Roig expuestos en la galería Kewenig, donde muestran un llamativo montaje de Marcelo Víquez.

El primer día también vendió piezas de Prudencio Irazábal, Angela Ferreira y Slater Bradley la galería Pelaires, una de las pocas que ha participado en todas las ediciones de Arco.

Su responsable, Federic Pinya, aseguró que el la inauguración no había tanta gente como el año pasado, aunque no lo achacó al coronavirus, si no a que «la gente viene más preparada, sabiendo lo que quiere y qué galerías visitará». En cuanto a su propuesta de este año, Pinya indicó que «la hemos cambiado totalmente con respecto al año pasado con artistas y apuestas muy potentes».

El mismo éxito registra L21 Gallery, del palmesano Óscar Florit. Este miércoles vendieron piezas de Ian Waelder, Fabio Viscoglios, Szabolcs Bozó, Richie Colver y Stevie Dix. «Esta será la mejor feria de nuestra historia», explicó la coordinadora de la galería mallorquina, Esmeralda Gómez Galera. Por su parte, Waelder apuntó que «Arco ha ganado en calidad» y en la presencia de propuestas interesantes. En su caso, exhibe dos montajes y unas fotografías basadas en su libro artístico.

Finalmente, la debutante Fran Reus, participa con un proyecto potente. En años anteriores, participó en otras ferias en Madrid. La artista Marian Garrido recupera la figura medieval del cruel Gilles de Rais, compañero de batallas de Juana de Arco, y lo adapta al siglo XXI. «Ahora sería un pandillero adicto al Red Bull», señaló la coordinadora, Mar Juan. «La respuesta de la gente ha sido muy buena», añadió en referencia a su estreno en Arco.