Solivellas se defiende del ataque del PP: «Yo no 'faig comèdia' y respeto el teatro»

La delegada de Presidència per a la Cultura, Catalina Solivellas, ha comparecido este miércoles en el Parlament balear a petición del PP, después de que hace seis meses los populares plantearan dudas sobre su idoneidad para el cargo y planteaba por la política cultural llevada a cabo por este departamento.

En la Sala Verde del Parlament, Solivellas ha ido desgranando los proyectos previstos para esta legislatura, ya sea la informatización del Arxiu del Regne de Mallorca, la inminente aprobación de la Llei d’Arxius o la puesta en marcha de la Caja de Música, sede de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y el centro de fotografía Toni Catany, proyectos de la legislatura pasada.

«Usted no ha dicho qué se ha hecho en seis meses. Aquí no venimos a fer comèdia, venimos a gestionar», señaló Núria Riera, diputada popular, que aprovechó para advertir que su nombramiento «es una estrategia del PSIB y de Més para tapar el escándalo del Caso Contratos». Solivellas se mostró contundente: «Yo no faig comèdia y pido respeto para el teatro».

Por su parte, Riera sentenció que su nombramiento obedecía a que los socialistas «no se fiaban de su gestión [de Més] y la han nombrado a usted que es conocida, popular y viene del mundo de la farándula» y advirtió que «ha venido obligada y a rastras». Riera se quejó de la escasa «transparencia» de Cultura, que «no ha remitido ningún documento y está bloqueando la acción de control de gobierno», y aseguró desconocer «la cuantía de ferias y festivales» o las ayudas que se han dado. «¿Cómo son las ayudas que se dan a festivales como el de Valtònyc, con la exaltación a presos catalanes y que queman banderas de España?», preguntó Riera. También preguntó por la ayuda del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), por la subvención al cómic On es l’Estel·la, «¿piensan depurar responsabilidades por ese uso de los caudales públicos?».

En el mismo sentido preguntó Patricia Guasp, de Ciudadanos, que mencionó las ayudas al festival Mur de Felanitx. Por su parte, el portavoz de Vox, Sergio Rodríguez, insistió en que «el español es la lengua propia de más de la mitad de las Islas, ¿el uso solo del catalán en cultura es sectarismo?», mientras que advirtió de «la discriminación» hacia «la producción literaria en lengua española» y le preguntó su postura ante unos premios «Ciutat de Palma que discriminan a los autores en castellano».

La delegada de Presidència per a la Cultura explicó los proyectos de esta legislatura, como la puesta en marcha del sistema de autopréstamo a través del móvil para la biblioteca de Can Sales y así como una partida extra de 25.000 euros para la compra de libros. En cuanto al Arxiu del Regne, además de invertir para la consulta y el catálogo del fondo a través de Internet, se preparan dos exposiciones. Una sería en torno a L’Atles Català de Jafudà Cresques, en las Biblioteca Nacional de París, y otra sobre los 500 años de Germanies. Por otro lado, Can Oleo acogerá actividades familiares los sábados por la mañana y también mencionó que esta legislatura estarán listos los proyectos de la Caja de Música, futura sede de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, así como el centro de fotografía de Tony Catany.

Solivellas también desgranó los proyectos transversales, es decir, en colaboración con otros departamentos. Así, el proyecto MAP Teatre, desarrollado con la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, para implantar las artes escénicas y audiovisuales en las aulas. También ha desarrollado cursos de dramaterapia para víctimas de la violencia machista en colaboración con el Institut Balear de la dona. Y el proyecto Viu la Cultura cumple cinco años, que ha llegado a 90.000 alumnos en edad escolar y ha dado trabajo a licenciados en arte dramático.