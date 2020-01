Dos mallorquines dan forma a lo nuevo de Andrés Lima en Madrid

Los creadores Miquel Àngel Raió (Inca, 1973) y Jaume Manresa (Llucmajor, 1975) trabajan en el que probablemente sea el montaje del año, Prostitución, un docudrama teatral musical, dirigido por el Premio Nacional de Teatro 2019, Andrés Lima (cuatro premios Max), e interpretado por Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste (Premio Goya 2018).

El estreno tuvo lugar este viernes, por todo lo alto, en el Teatro Español de la capital. «Las entradas están casi agotadas», afirmaba Raió días antes del debut de la obra. Él es el responsable de las videoproyecciones que durante 60 minutos se mezclarán con el trabajo actoral y, a la vez, protagonizarán esta dura historia.

«La gente saldrá tocada. La temática es muy potente: está basada en testimonios reales y muy crudos de prostitutas», señala Manresa, quien colabora con Lima (de la compañía Animalario) desde hace seis años, encargado de la música. «El director tenía muy claro que quería plasmar el mundo del cabaret y de la revista clásica española. Además, quiere que la música adopte un papel dramatúrgico con mucha presencia», destaca el exintegrante de Antònia Font.

Por su parte, Raió, creador de vídeo proyecciones en las exitosas Frankenstein, Moby Dick y Shock, incide en que su trabajo para Prostitución empieza suavemente para ir in crescendo hasta explotar en el último tercio del montaje.

«En los últimos 35 minutos, el vídeo tiene una presencia constante. Lima ha querido arriesgar con una propuesta atractiva: acabar con una secuencia de nueve minutos, solo de vídeo, en un teatro a oscuras. El escenario se convierte en un cine para un cierre que dejará al público helado y golpeado», explica.

En este sentido, Miquel Àngel Raió también es el autor de las videocreaciones de la tragicomedia El inquilino (Premio Calderón de la Barca 2018), que se representa estos días en el Teatro María Guerrero. «Es una instalación audiovisualmente muy laboriosa y exigente con cuatro pantallas de televisión que emiten 55 minutos de contenidos durante el monólogo del protagonista», apunta.

Otro de los estrenos con piezas visuales de Raió es Escape room, protagonizada por Kira Miró y Antonio Molero, que llegó también ayer viernes al Teatro Fígaro. «Fue muy divertido grabar cuatro o cinco piezas audiovisuales en Madrid. Tras su estreno en Barcelona, he rehecho las imágenes en Madrid. En esta ocasión no he rodado una escena de videocreación gigante sino pequeñas piezas».

Proyecciones

También es el responsable de las vídeo proyecciones de Mrs. Dalloway, interpretada por Blanca Portillo, y que llenó el Teatro Español durante varias semanas. Ahora está de gira nacional. Basada en una obra de Virginia Woof, podría recalar en Manacor. «Es un trabajo más minimalista repleto de matices y delicadeza.

El comedor donde ocurre la trama se transforma en paisajes. Son bosques y fondos del mar de una suicida. La idea es introducirnos en la psicología de los personajes con imágenes», finaliza el cineasta y productor y director teatral mallorquín.