José María Moreno, mano a mano con Banderas y Domingo

El director de orquesta José María Moreno está acabando el año de la mejor manera posible. Poco después de conocerse que ha ganado el concurso para convertirse en el nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Málaga, ya tiene cerrada su agenda para 2020, con citas en las que trabajará codo a codo con Plácido Domingo e iniciará su colaboración con Antonio Banderas.

Hace escasas dos semanas se conoció el veredicto del jurado del concurso para la plaza de director titular de la Filarmónica de Málaga, y se decidió por unanimidad elegir al director mallorquín. Entre los méritos que valoró el jurado fue su trayectoria artística a nivel nacional e internacional, así como su larga trayectoria profesional. Así, estará al frente de la institución malagueña en las temporadas 202-2021 y 2021-2022, con posibilidad de prórroga una temporada más.

Tal y como ha señalado Moreno, «ha sido un concurso al que optaron más de cien directores de todo el mundo. Málaga, ahora mismo, es un destino turístico y cultural, y la Orquesta Filarmónica es un proyecto muy ambicioso, con una programación muy intensa». La llegada de Moreno coincide con la puesta en marcha de la nueva sede de la formación musical.

José María Moreno está preparando su mudanza a Málaga y ya ha empezado a trabajar en su nuevo proyecto. La Filarmónica va a cooperar con el Teatro Soho Caixabank, el proyecto que el actor Antonio Banderas ha impulsado en su ciudad natal. Así, José María Moreno va a dirigir a la Filarmónica en el musical Chorus Line. «Estoy trabajando con Antonio Banderas para abrir una línea de cooperación entre la Filarmónica de Málaga y el Teatro Soho», explica el mallorquín.

Por otro lado, Moreno acaba de confirmar que dirigirá el concierto de Plácido Domingo junto a la Sinfónica de Zürich en el Auditorio KKL de Lucerna el 30 de marzo de 2020. La actuación está organizada por International Maya Classics y cuenta con el tenor Joel Montero y la soprano Nadine Sierra. Precisamente, el 23 de marzo dirigirá allí Otello con la misma orquesta.

«Está siendo un año muy importante en mi carrera. Es la consolidación. Y yo me considero un producto mallorquín. Como músico me he formado en el Conservatorio de Palma, he sido aquí cantante solista, director de los coros del Teatre Principal, que luego dirigí. He sido director de la Escuela de Música de Andratx y de allí han salido músicos muy buenos», dice el que también es director de la Capella Mallorquina desde hace veinte años.

También ha dirigido la Orquesta Simfònica de les Illes Balears y, aunque ha complementado su formación en los conservatorios de Valencia, Barcelona y San Petersburgo, Moreno no hace más que agradecer a la Isla las oportunidades que le ha dado.

Agenda

Como director titular de la Orquesta de Quintana Roo, se irá a México a dirigir tres conciertos de Navidad, más otros tres conciertos de Año Nuevo en Berlín con la Sinfónica de Branderburgo. Finlandia, Suiza, México, Colombia... La agenda de Moreno está repleta de citas internacionales que ahora se conjugan con su nuevo cargo en Málaga.