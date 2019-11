Canizales transmite la importancia de reciclar en ‘Monstruo verde’

El medio ambiente, el acoso escolar o los cánones de belleza son algunas de las cuestiones que preocupan a Canizales, uno de los ilustradores más importantes de Mallorca. Tras ser distinguido con el cuarto Premi Internacional d’Àlbum Il·lustrat Enric Solbes (dotado con 6.000 euros), que se concede dentro de los Premis Ciutat d’Alzira, el autor publicará Monstruo verde en el conocido sello editorial Bromera.

El libro, como su propio título sugiere, trata sobre la importancia de respetar la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. «Tres niños van a merendar al bosque tranquilamente. Pero, de repente, ven que hay una sombra que los observa, un monstro verde», relata Canizales. Sin embargo, ese monstruo no es aterrador, y, de hecho, está llorando. «El monstruo explica que está triste y no puede más porque tiene que aguantar el peso de toda la basura y los residuos que los demás dejan en la naturaleza. Si no lo hace, toda la basura dañará a los animales y al ser humano», añade.

A partir de ahí, Canizales lanza preguntas a los pequeños lectores (si se les ocurre alguna idea para reutilizar o si separan los residuos en sus casas). «En el apartado del reciclaje se muestran los contenedores. Aquí tendrá que haber una versión para cada país donde se comercialice el libro, pues el sistema cambia según el territorio», advierte. «Al final, los niños le ayudan tanto que su cuerpo queda tan pequeño que desaparece. Sin embargo, éste no muere, pues no era un monstruo, sino que en realidad se trataba del espíritu de la naturaleza», revela el ilustrador, que ya está trabajando en otros proyectos dedicados a acabar con el fenómeno de princesas Disney.