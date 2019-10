El cotizado Basquiat debuta en Palma con una exposición en la Gallery Red

Fallecido solo con 28 años, las obras de Jean Michel Basquiat se cotizan fuerte en las subastas. Unas de sus obras se subastó superando los 110 millones de euros y rebasando el récord de Andy Warhol como artista norteamericano más cotizado. Ahora, la obra del neoyorquino ya desaparecido se puede disfrutar en Palma por primera vez. El coleccionista Drew Aaron ha traído parte de su colección, un total de dieciséis piezas, para exponer en el espacio Gallery Red, también de su propiedad.

Entre obras originales y copias numeradas, Aaron señala que «las obras de Basquiat no se ven habitualmente en las Islas». Fuentes de la galería señalan que Aaron es el mayor coleccionista de arte contemporáneo menor de cincuenta años.

Entre las obras que se exponen en Gallery Red hay obras como el famoso Back of the Neck, nunca vista en España o Hollywood africans in front the Chinese Theatre, valorada en 118.000 euros.

Este homenaje a Basquiat estará en Palma abierto al público hasta el 23 de noviembre y podrán adquirirse algunas de las piezas expuestas, cuyos precios oscilan entre los 80.000 euros y los tres millones.