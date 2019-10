Arranca el festival Evolution! con su alfombra roja y el premio al oscarizado Asif Kapadia

El Teatre Principal de Palma fue de nuevo el escenario escogido para dar el ‘sus’ al Evolution! Mallorca Film Festival (Emiff), que celebra su octava edición del 23 al 29 de octubre en Ciutat. La lluvia dio una tregua a la gala, que fue conducida por la periodista Melisa Aliaga, y los numerosos invitados y artistas no tuvieron que correr a resguardarse y pudieron desfilar por la alfombra roja minutos antes del inicio de la ceremonia, a las 20.00 horas.

La estrella de la noche fue Asif Kapadia, cineasta que se alzó con el Oscar por el documental Amy en 2016 y que recientemente estrenó otro sobre Diego Maradona. La cineasta mallorquina Victòria Morell fue la encargada de presentar a Kapadia –director también de cintas como Senna (2010) o Far North (2007), entre otras–, de quien destacó su «estilo particular: sin cabezas parlantes, sin recreaciones y mucho material de archivo, una renovación del concepto de documental». Finalmente, fue Sandra Seeling, artífice del Festival, quien le entregó a Kapadia el Evolution Vision Award en reconocimiento por «su trabajo innovador que abarca el verdadero significado de unir culturas y romper fronteras».

Kapadia dedicó un emotivo discurso al público, confesando que era su primera vez en la Isla y que en la ceremonia estaba arropado por sus dos hijos y su esposa. El cineasta insistió en recordar su amor por el cine, «que me permite viajar y contar historias, así como conocer otras culturas» e insistió en que «con todo el panorama político es importante celebrar el cine y el arte, todo aquello que nos une». Asimismo, Kapadia animó a aquellos que están empezando en el mundo del cine y también aquellos que realizan cortometrajes a luchar por «contar lo que quieran, independientemente del género» y confesó que «sigo siendo un estudiante y sigo aprendiendo mucho todavía».

La actriz Lena Headey, conocida por interpretar a la Reina Cersei en Juego de Tronos, tenía que recibir el Evolution Award, pero al no poder asistir, se proyectó un mensaje de la intérprete, en el que se disculpaba por su ausencia y celebraba que el Festival esté dirigido por una mujer.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, pronunció el último discurso de la velada, en el que celebró que el Evolution! forme parte de la «programación estable de la Isla, añadiendo valor y calidad a ésta» y recordó que el 27 de noviembre, también en el Principal, se entregarían los primeros Premis Mallorca de Cine.

El broche final lo puso el estreno de la comedia Come as you are, de Richard Wong, cuyo equipo asistió también a la celebración.