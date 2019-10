Tres cineastas de Mallorca premiados en el Films Infest de Nueva York

Los trabajos de dos directores de cine mallorquines y uno residente en Mallorca han sido premiados en la segunda edición del festival Internacional Films Infest edición Nueva York, entre ellos Amanda Ferrer como mejor directora balear por el documental «Majorca is not Magalluf» (2014).

El documental «Ciudad de los Muertos» (2019) del cineasta mallorquín Miquel Eek fue premiado como mejor película de Baleares y el documental «Inextinguible» (2018), del colombiano residente en Mallorca Felipe Rico, fue premiado como mejor filme social, ha informado el NYCIFIF en un comunicado.

El New York City International Films Infest Festival (NYCIFIF) es una extensión del festival de cine de autor Mallorca Films Infest, creado por el cineasta Antoni Caimari.

El pasado viernes fue la entrega de premios en el auditorio Bruno Walter ubicado en el New York Public Library for the Performing Arts del Lincoln Center.

El certamen reconoció como mejor actor hispanoamericano a Juan Diego Botto por «Rocambola» (2018), de Juanra Fernández; a Kevin Sorbo como mejor intérprete norteamericano por «The Reliant» (2018), de Paul Munger, y a Dominique Pinon como mejor actor internacional por «Pathways» (2018) de Edgar Pêra.

El premio especial de este año ha sido para el Festival de Girona por sus mas de 30 años apoyando al talento.

El jueves se proyectaron siete cortometrajes de la selección Oficial Balear en una de las salas del Producers Club Theaters ubicado en Manhattan: «Mírame» (2019), de Juan Andrés Mateos; «Invaders» (2018), de Marta Jiménez, «The Golden Child» (2018), de Miguel Angel Duran, «Alma Roja» (2019), de Joan Pizá; «Nada» (2019), de Joan Maura; «Returbiu» (2019), de Manuel García; y «Mamá» (2019), de Marcos Callejo.