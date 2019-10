La fosa de Porreres inspira una versión mallorquina de ‘Antígona’

«Es un proyecto muy ambicioso, con distintas representaciones en varios países, relacionadas con la desaparición de personas y la violencia de estado, a través del mito de Antígona», confiesa la actriz Aina de Cos, recién llegada a Palma después de dos semanas en Grecia, donde ha trabajado con el dramaturgo Jaume Miró, la productora Jenny Vila y la directora Montserrat Rodríguez. Un proyecto que se inspira en la exhumación de la fosa común, con víctimas de la represión franquista de Porreres.

«Hemos sentado las bases en Grecia, en una residencia artística en Monemvasia, convocada por el festival Between the Seas, de lo que será Anti(gone)s, un montaje teatral sobre los desaparecidos forzados de la Guerra Civil y el testimonio de Maite Blázquez Losa, que identificó los restos de su abuelo en la fosa común de Porreres», apunta Aina de Cos, quien explica que «las cartas del abuelo de Maite, recluido en la cárcel de Can Mir en Palma, fusilado en Porreres y enterrado en la fosa común, han sido la inspiración para crear el proyecto».

«La idea es crear diversas versiones, en varios países, siempre a través del vehículo del mito de Antígona, sobre casos, como el de Mallorca, en Chile, Australia o Grecia», señala la intérprete, quien recuerda que «Antígona siempre ha sido un personaje que he querido entender y atreverme a representar». En Grecia, los cuatros creadores trabajaron durante una semana en Monemvasia, viviendo en un castillo de la antigua ciudadela bizantina, y representaron la obra. Después, Jenny Vila, Aina de Cos y Jaume Miró pasaron una semana en Atenas, investigando sobre la guerra civil en Grecia (1946-1950).

Miró avanza que «una parte del proyecto es la elaboración de una especie de libro de instrucciones, para los distintos equipos que trabajen con la obra, que se definirá en esta primera Antígona de Mallorca». El dramaturgo afirma que «todos llevamos una Antígona que reclama justicia y, cuando las leyes son injustas, en nuestro interior lo normal es intentar desobedecerlas». «Antígona representa a esas personas que luchan contra la injusticia para liberar una carga impuesta», agrega. Miró, que en los últimos años explora el género del teatro documental, asegura que «escribo para mis vecinos, me interesan nuestras historias, locales, ocultas, que ayuden a entendernos mejor».

Conectar

El proyecto de Anti(gone)s empezó a gestarse en 2016, cuando se abrió la fosa común de Porreres, y el propósito es presentar la obra dentro de un año. «El texto estará acabado en febrero», avanza Miró. Del montaje, Aina de Cos destaca que «el objetivo de la representación de esta Antígona mallorquina es conectar pasado y presente, la historia de Antígona sigue ocurriendo, la violencia de estado sigue produciéndose y hay gente que sigue sin encontrar a sus familiares».