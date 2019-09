Laura Gost ficha por Planeta, que traducirá su debut al castellano

La prestigiosa editorial Planeta acaba de fichar a la escritora Laura Gost (sa Pobla, 1993) para publicar la traducción al castellano de su primera novela, La cosina gran, editada por Lleonard Muntaner el pasado mes de marzo. Concretamente, el volumen se publicará el próximo mayo de 2020 bajo la colección Temas de Hoy, que hace unos meses estrenaba director, Marcel Ventura.

«El fichaje se ha producido a través de la agencia literaria Pontas [de la que forma parte desde julio], que actúa como representante y gestiona las diferentes ofertas que reciben los escritores. En mi caso, La cosina gran recibió algunas propuestas para traducirla al castellano, aunque también a otros idiomas, como el inglés y el francés. Finalmente, he firmado con Temas de Hoy, que, con su nuevo director, Marcel Ventura, quieren tomar un nuevo enfoque, parecido al de Blackie Books», detalla Gost, ganadora de un Goya en 2018 junto a Jaume Carrió por el cortometraje Woody & Woody.

La novela, cuyo título todavía está por confirmar, no estará traducida por Gost, pues «la editorial tiene su propio equipo de traductores y tampoco creo que sea con la misma ilustración, realizada por Ángel Luque, aunque todavía desconozco estos detalles, este martes tengo que reunirme con Planeta para ver qué planes tienen», señala.

«Tengo muchas ganas de que salga en castellano porque, desde el momento en que está en español es más fácil acceder a determinadas editoriales internacionales. Siempre es un trampolín, un puente hacia otras lenguas», reconoce la autora. «Es muy especial publicar en Planeta porque, de alguna manera, es una liga que, hasta ahora, había visto desde la distancia, inaccesible y no era algo que tuviera en mente», agrega.

Por otra parte, Gost insiste en que «estoy muy agradecida a Lleonard Muntaner por apostar por mí y editar mi primera novela; también por toda la repercusión que ha tenido, el más vendido en catalán en Palma por Sant Jordi y en la Fira del Llibre. Luego, fichar por Pontas y con Empúries para la próxima novela hace que me sienta muy satisfecha, aunque con un punto de incredulidad», admite Gost, que se encuentra en la Setmana del Llibre en Català de Barcelona.

En este sentido, la autora confiesa que «me hace mucha ilusión estar allí y me ha servido para desvirtualizar a tanta gente que admiro y que todavía no conocía personalmente, como Melcior Comes, también de sa Pobla. Todo esto me imponía un poco, pero notar que eres bienvenida y que te acojan tan bien, te hace sentir especial, como ‘uno de los nuestros’», apunta.

Antes de Pontas, la editorial catalana Empúries, también de Grupo Planeta, propuso a Gost publicar su segunda novela, en 2021. «No tendrá nada que ver con La cosina gran. Me apetecía explorar la etapa de la adolescencia desde un punto de vista poco convencional, esquivando la etiqueta de novela juvenil, pero en la siguiente los personajes serán más adultos. Tendrá un componente cinematográfico y visual, que los lectores destacaron de La cosina gran, pero esta vez más explícito», compara. Además, «visualmente la próxima novela será más voluminosa, aunque no será muy extensa», avanza.

«Publicar con Empúries es simbólico para mí, pues es el sello que edita en catalán a Murakami o toda la saga de Harry Potter», concluye.