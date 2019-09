Los galeristas desvelan el programa oficial de una Nit de l’Art «ambiciosa»

Empieza la cuenta atrás para la celebración de la gran fiesta del arte contemporáneo de Palma, la Nit de l’Art 2019, y sus organizadores, la asociación de galeristas Art Palma, desvelaron este martes la programación oficial de esta cita que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de este mes, de jueves a sábado. El programa, que los galeristas califican como «ambicioso», y con una veintena de propuestas expositivas, estará acompañado por diferentes recorridos guiados y la proyección de la película Terres Barceló, del cineasta Christian Tran.

Los espacios que participan en la programación oficial –y cuyas exposiciones se describen en el apoyo que acompaña a esta noticia– son: Aba Art Lab, Addaya, Fran Reus, Horrach Moyà (en sus galerías de calle Catalunya y Plaça Drassanes), Kewenig Palma, Maior, Galería Pelaires, Pep Llabrés y Xavier Fiol. También contarán con la galería Vanrell, con una exposición de Antoni Amat, y la galería 6A, con la colectiva Now!.

A estos se les sumarán los espacios institucionales Can Balaguer, que acogerá la actividad The Closing Party, de Club Miseria (integrado por Bel Fullana, Pedro Trozt y Saúl Sellés); el Casal Solleric, que exhibirá la colectiva Hibridaciones, Enfleurage (de Veru Iché), Club Miseria (Bell Fullana) y la muestra de los finalistas del programa Art Jove; el Centre de Cultura Sa Nostra, con otra colectiva, Terres Llunyanes (con obra de Diana Bustamente, Robert Ferrer, Francesc Florit Nin, Rafa Forteza, Natasha Lebedeva y Gabriela Seguí); la Misericòrdia, con tres colecciones; Caixafòrum, que mostrará sus tres actuales exposiciones, además de un concierto del grupo Go Cactus!; el Museu Es Baluard, con tres proyectos colectivos, y la Fundació Miró Mallorca.

Otra novedad es la actividad Cinema d´Art. El director Christian Tran presentará su película Terres Barceló (Francia, 2018) en Caixafòrum y se celebrará un coloquio con este cineasta. Una actividad organizada por Art Palma y la Mallorca Film Comission, con el patrocinio de la Fundació Mallorca Turisme del Consell.