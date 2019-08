Antoni Parera Fons: «Me hizo muchísima ilusión componer ‘Un somrís a Pere’»

Nació en Manacor e inició su formación musical en el Conservatori de Palma y en el Superior de Valencia; y de ahí hasta el resto del mundo. Antoni Parera Fons (1943) es uno de nuestros compositores más aplaudidos, tanto es así, que en 2016 recibió el Premio Nacional de Música, en la categoría de Composición, que otorga el Ministerio de Cultura del Gobierno español. Ahora, en el homenaje que el museo modernista Can Prunera rinde a su alma mater, Pere A. Serra, quien fuera el presidente del Grup Serra y fallecido el 2 de noviembre de 2018, Parera Fons estrenará una pieza, Un somrís a Pere, dedicada a este «gran comunicador y una persona muy comprometida». El recital será a cargo de la violinista Nina Heidenreich y la pianista Dina Nedéltcheva.

¿Cómo surgió la posibilidad de componer esta pieza, 'Un somrís a Pere'?

—La verdad es que fue una sugerencia que me hizo Pablo Mielgo [director de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears] durante un recital. Me dijo: ‘Antoni, ¿por qué no compones una obra para Pere A. Serra?’. Yo conocía a Pere desde hace ya muchos años y me hizo especial ilusión poder dedicarle una obra. Todo el proceso de composición fue muy bonito.

¿Cómo suena esta composición?

—Un somrís a Pere es una pieza escrita para violín y piano, es más bien sencilla, pero muy especial al mismo tiempo. Sugiere y va en consonancia con el homenaje a su figura en Can Prunera. La obra tiene un punto íntimo y bonito, y un poco susurrante incluso.

¿Conoce este museo de Sóller?

—La verdad es que nunca he tenido la oportunidad de visitarlo. Vivo en Zurich y vengo a la Isla en contadas ocasiones. Me hubiera gustado estar allí este domingo [por hoy] para el homenaje a Pere A. Serra, pero he tenido que volver a Zurich. La visita está pendiente y lo haré en cuanto pueda.

¿Conoció a Pere A. Serra?

—Sí, le conocí hace bastantes años y hemos coincidido en muchas ocasiones. Tenemos amigos en común y guardo muy gratos recuerdos. Fue un gran dinamizador de la información en las Islas, un gran periodista, editor y comunicador. Ha creado conciencia de muchas cosas y era muy comprometido.

¿En qué fase se encuentra la ópera sobre el Arxiduc que le encargó el Govern?

—Se va trabajando paso a paso. A mediados del año que viene ya estará lista.

¿Qué puede detallar sobre ella?

—Está estructurada en dos actos y durará unas dos horas y se centra en la vida del Arxiduc a través de dieciséis escenas con momentos de mucha tensión, pero también de mucha alegría.