El encanto local y hype internacional reinan en un ambicioso MoboFest

El MoboFest ha reunido este fin de semana a unas 5.000 personas en su tercera edición, su cita más ambiciosa regada con un cartel que ha conciliado el encanto local con el hype internacional en el Puig de Consolació de Sant Joan.

Un total de dieciséis artistas han pasado por el modesto escenario de este festival, en cuyo cartel no han faltado referencias indiscutibles de la escena local –Dinamo, Júlia Colom–; otros se hacen eco a nivel nacional –Joan Miquel Oliver, Núria Graham– e incluso encontramos algún nombre con proyección internacional, como Billie the Vision & The Dancers. Si echan la vista atrás, diez años concretamente, recordarán que una banda sueca puso sintonía a uno de ellos con un tema muy pegadizo: Summercat –también conocido como Tonight, tonight–. Ni Lady Gaga, ni Pitbull, ni nadie pudo aquel verano con Billie the Vision & The Dancers, su tema reventó todos los chiringuitos de la costa mediterránea y en esta jornada inaugural se hizo esperar hasta bien entrada la madrugada.

En su jornada de clausura, MoboFest subirá al escenario a cinco artistas: Caspary, JoKB, Lost Fills, Marion Deprez y la catalana Núria Graham, que a sus 21 años atesora un puñado de canciones de una refinada sensibilidad melódica, valiéndose de una voz dotada y un estilo propio con la guitarra.