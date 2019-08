Assun Planas: «Aquí en la Isla, echo en falta hacer una obra de teatro durante un mes»

Assun Planas es uno de los rostros más importantes de la escena nacional y su trayectoria abarca tanto teatro –formó parte de Els Joglars, interpretó el monólogo La sorpresa del roscón de Elvira indo–, como cine –Los Pelayo, de Eduard Cortés o Partir, de Catherine Corsini–, televisión –Mossèn capellà o Merlí e incluso docencia –fue profesora del Institut del Teatre de Barcelona–. Ahora, el alma de Malvasia Produccions habla de sus próximos proyectos, que incluyen también diferentes lenguajes.

Uno de ellos es la representación de Transbord en el Teatre Akadèmia de Barcelona del 28 de mayo al 14 de junio de 2020. Aunque se estrenó el pasado noviembre en el Teatre Principal de Palma –es una coproducción del Principal con el Ajuntament de Ses Salines y Malvasia Produccions–, esta obra de Sebastià Portell y que dirige Miquel Górriz ha tenido una gran acogida de crítica y público y, de hecho, se representará también en Fira B! y en el Teatre Mar i Terra este otoño.

Mensaje

«La pieza ha ganado muchísimo, el mensaje llega con mucha más profundidad y mi personaje ha tomado más entidad», reconoce Planas, quien advierte que «todavía quedan muchos espacios de la Isla donde estrenarla, como Alcúdia, Manacor o Calvià». Justo después del estreno de Transbord, el Teatre Principal firmaba otra coproducción, Andrea pixelada, junto a El Pavón Teatro Kamikaze de Madrid y la Sala Beckett de Barcelona. «Querían a una actriz de las Islas y finalmente me cogieron a mí», cuenta. «Ha sido una experiencia fantástica porque he podido hacer teatro en temporada. Aquí echo en falta poder hacer una obra de teatro durante un mes o dos, que es cuando la obra se acaba de cocinar gracias al público», apunta.

En este sentido, y a partir del nombramiento de Josep R. Cerdà como nuevo director del Teatre Principal, la actriz insiste en que «para hacer temporada lo primero que hay que hacer es crear público».

Con Cerdà se encontrará en breve Planas, pues del 17 al 19 de octubre se representará en el Principal Andrea Pixelada, pieza de Cristina Clemente que dirige Marianella Morena. «Es un montaje de rabiosa actualidad sobre una booktuber, una joven influencer muy lista que imparte clases de escritura creativa en su casa, donde tiene a dos alumnos y yo soy una de ellos», detalla.

Así, Planas señala que «es una manera de romper con prejucios, como que los maestros tienen que ser más mayores y, por eso, saben más. Además, mi personaje es el que tiene más edad, pero paradójicamente es el más moderno, con una mentalidad más abierta». Por otra parte, «como pasaba con Transbord, donde interpretaba a tres personajes, en ésta también encarno a dos personajes, uno en la realidad y otro en la ficción», avanza.

Otro nombramiento del que ha querido opinar Planas es el de su compañera, la actriz Catalina Solivellas como delegada de Cultura del Govern. «Ha sido muy valiente al aceptar el cargo, porque cuando termine la legislatura no tendrá una plaza de funcionaria que le espere, lo cual te da una visión muy diferente». Además, Planas critica que «se le exige un perfil gestor, cuando para eso están los técnicos, ella tiene una visión más amplia y de la cultura».

Televisión

En el terreno de la televisión, Planas seguirá con Merlí, serie de televisión de TV3 que está disponible en Netflix y que ahora seguirá con su spin-off Merlí: Sapere aude. Se trata de una producción de Veranda TV para Movistar+, que constará de ocho capítulos de 50 minutos y que se estrenará en diciembre. «Estuve en Merlí las tres temporadas, del 2015 al 2018, y cuando me dijeron que querían contar conmigo para este nuevo proyecto no me lo pensé. La televisión es muy necesaria porque te da visibilidad», reconoce Planas, quien define a su personaje –Glòria, profesora de plástica– como «entrañable, una persona comprometida, empática, colaboradora pero con carácter». En la pequeña pantalla, Planas también ha participado en la serie Treufoc de IB3, donde la intérprete confiesa que «mi papel era pequeño pero gustaba al público, aun así, no aprovecharon mi personaje como merecía».