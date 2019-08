Paco Pil rescata el bakala en Palma con el festival ‘revival’ de los años 90

La fiesta bakala y los grandes éxitos dance de hace tres décadas regresan a Mallorca de la mano de Love the 90’s Viva la fiesta, este sábado en Son Fusteret. Los nostálgicos de la época, pero también las nuevas generaciones podrán escuchar a Paco Pil, que actuará además como maestro de ceremonias, acompañado de Robin S., Alexia, Double You, Alice Dj, The Outhere Brothers, Tina Cousins, 2 Fabiola y los Jumper Brothers.

«En los 90 la música bakala era una moda. Ahora, venticinco años después, para la gente ya es un trocito de recuerdo al que guarda un cariño especial», dice Paco Pil, el dj y dinamizador de esta cita.

El artista valenciano es, junto a Chimo Bayo, uno de los grandes nombres de la Ruta del Bakalao, con macrodiscotecas valencianas en las que se salía de fiesta desde el jueves hasta el lunes. Ahora, este género músical vuelve a ser recordado. Eso sí, los ingresos no son los de entonces: «Antes ganaba un millón de pesetas por actuación y en verano podían ser tres o cuatro a la semana», recuerda Pil. Unos ingresos millonarios que le permitieron «tapar todos los los agujeros de la familia, pero al final lo perdí todo por culpa de la mafia y mi discográfica».

Un Pil arruinado se marchó a Miami donde comenzó desde cero limpiando coches en el aparcamiento de una discoteca de lujo. «Allí pude volver a pinchar en cabina, actuar en series de televisión y crear mi propia empresa», añade. Pero a finales de los 2000 comenzó otra vez el recuerdo de este género «y decidí volver a España».

Advierte que el binomino bakalao y drogas «era una campaña de desprestigio de la prensa mandada por la élite. Así se distraía la atención de los movimientos de Felipe González que nos metió en la UE por detrás». Paco Pil vuelve a lanzar el grito de guerra de «sensible», para todos aquellos «que íbamos de buen rollito, sin pelearnos ni hacernos selfies».