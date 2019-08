El guionista mallorquín Ernest Riera, en las salas de todo el planeta con ‘A 47 metros 2’

Verano de 2017. Una cinta, coproducida entre Reino Unido, República Dominicana y Estados Unidos, independiente y modesta, se erigió, para sorpresa de toda la industria, en uno de los hits de aquel momento. Se trata de A 47 metros, cuyo guion firmaba el mallorquín Ernest Riera y que recaudó 60 millones. Ahora, dos años después, el cineasta vuelve a escribir el libreto de la secuela de esta cinta de terror acuático, A 47 metros 2, que se estrena el 16 de este mes en las salas de todo el planeta y que espera repetir en taquilla los buenos resultados de su predecesora.

«Todo lo que está pasando con la película nos ha cogido por sorpresa, no nos lo esperábamos», confesaba Ernest Riera sobre la repercusión de A 47 metros. «Cuando se estrenó en Estados Unidos en el puesto número cinco y con 11 millones de dólares ya fue increíble, pero que una semana más tarde, no sólo no perdiera fuerza, sino que subiese un puesto superando a películas con 150 millones de presupuesto, como La momia de Tom Cruise, fue como un shock», agregaba.

Estos días, el mallorquín se encuentra inmerso en la promoción de esta secuela, que hace algunos días fue trending topic en la red social Twitter tras el lanzamiento de su tráiler final.

En esta película, tres amigas –interpretadas por Sophie Nélisse, Corinne Fox y Brianne Tju– deberán enfrentarse a un grupo de tiburones en aguas de México, en el mar Caribe.