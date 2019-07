Compañeros de profesión despiden a Gómez

Compañeros de profesión como Fernando Tejero, Álex de la Iglesia o Santiago Segura, han despedido al actor Eduardo Gómez (Madrid, 1951), fallecido este domingo, con mensajes en las redes sociales en los que señalan que siempre le recordaran por la risas y el humor que compartieron juntos.

«Eduardo compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño Buen viaje compañero Gracias por todo DEP», ha escrito en twitter Fernando Tejero, «su hijo» en la serie que le dio fama, «Aquí no hay quien viva».

Eduardo compañero,me dejas sin palabras,aún sin dar crédito,pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño

Buen viaje compañero

Gracias por todo DEP

❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/jBPvxLWqCV — FernandoTejero (@fertejerom) July 28, 2019

Santiago Segura le ha definido como «un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano». «Los que le apreciábamos y le queríamos nos sentimos un poco más tristes y desconcertados esta mañana de julio».

El director Álex de la Iglesia ha recordado una frase que le decía Gómez cuando mencionaba que «el humor no tiene ni puta gracia». «Pienso en ti y puedo decir que no es cierto. Es la vida la que no tiene gracia. Lo único en lo que creo y confío, es, precisamente, el humor, los momentos en los que nos divertimos juntos, y fui feliz a tu lado. Gracias, Eduardo», ha añadido en su perfil de la red social.

Decías, “el humor no tiene ni puta gracia”. Pienso en ti y puedo decir que no es cierto. Es la vida la que no tiene gracia. Lo único en lo que creo y confío, es, precisamente, el humor, los momentos en los que nos divertimos juntos, y fui feliz a tu lado. Gracias, Eduardo. D.E.P. pic.twitter.com/O4B1esSNxu — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) July 28, 2019

Su compañera en «La que se avecina» Cristina Castaño ha dicho que todavía no se lo cree. «Descansa en paz, querido Eduardo. Te lloro y en mi corazón estarás para siempre».

También la actriz Lidia San José. «En estos casi 20 años que han pasado desde que nos conocemos, siempre me has hecho reír. Hasta hoy, que me haces llorar. Vuela alto y llena de risas el lugar al que vayas, amigo. DEP Eduardo Gómez»