¿Qué hacer en Mallorca este fin de semana?

Teatro, música, ocio familiar y danza son algunas de las propuestas para disfrutar del ocio en Mallorca durante este fin de semana. Aquí hemos seleccionado las más destacadas:

■ XVI Fira Nocturna de Ariany. La feria empezará el sábado 27 de julio a partir de las 19:00 horas. Allí podrán encontrar gastronomía, folcrore, artesanía y productos de empresa local.

■ Mercadillo solidario. La Asociación de Vecinos de Sant Jaume ha organizado una vez más un evento solidario para apoyar la organización Dare Home. El dinero recaudado irá destinado a esta organización que se dedica fundamentalmente a proporcionar hogar a niñas que han sido rescatadas de las calles en la India. Del 25 al 27 de julio, de 10 a 21 horas, en la Rambla de Palma.

■ Concierto de Maceo Parker. Es de aquellos músicos a los cuales la etiqueta de 'leyenda' nunca le ha quedado grande. No se puede hablar de funk sin pasar por Maceo Parker ya que es, en pocas palabras, uno de los saxofonistas más revolucionarios de la música moderna. Con 75 años cumplidos, visita Port Adriano este sábado a las 22 horas, con un disco, el primero de estudio que publica en más de una década.

■ Fiesta Flower Power. Aprovechando el 50 aniversario del festival de Woodstock los organizadores de Sa Possessió han decidido preparar el mejor homenaje a las almas hippies de la Isla. Un evento donde prometen revivir el espíritu salvaje de los años 60 con una gran puesta en escena.

■ Fiestas en Mallorca. Muchos municipios celebran sus fiestas de verano con un amplio programa de actividades. Algunas de las que se celebran estos días son las Santanyí, Inca y Algaida.

■ Teatro en el Auditórium de Palma. ¿De qué va Adiós Arturo? De lo mismo de siempre: de teatro. De ese teatro que se hace en la vida cotidiana y pasa inadvertido como teatro; ese teatro que hay en la calle, en los mercados, en nuestros trabajos, en la familia, con nuestras amistades.

■ Los Morancos en Trui Teatre. Los Morancos cumplen 40 años en los escenarios y sus amigos más cercanos deciden prepararles una espectacular fiesta sorpresa, en la que no falten los momentos más destacados de sus trayectorias, sus éxitos musicales y sus personajes de siempre. La función es sábado y domingo, a las 21.30 horas.

■ The SUS Party. Este viernes en la Plaza París (Palma) se proclama la inauguración de las fiestas de Canamunt y Canavall con la presentación de las candidaturas para los ya clásicos señores y señoras feudales. El buen beber, con la mejor comida a precio económico no faltarán en el evento. Los encargados de la música serán los DJs Tito Delux y Monxos.

■ Festival de Reggae. La gran noche Reggae de Mallorca llega a Son Fusteret este viernes con bandas internacionales que nos visitan con sus tours 2019. La famosa y prestigiosa banda Inner Circle con más de 50 años de historia nos visita con su Tour The Bad Boys of Reggae.