Canizales reivindica a las mujeres del Amazonas en su nueva novela gráfica

Tras publicar una larga lista de libros infantiles, Canizales (Cali, Colombia, 1972) firma una novela gráfica para adultos: Amazona. El volumen, editado de momento solamente en francés por el sello Editions L’Oeuf, resultó ganador a finales de 2017 de la quinta edición del Premio Divina Pastora, que otorga la fundación a la mejor novela gráfica de temática social. Así, el 1% del precio de venta se destinará a la Asociación Resguardo Indígena NASA de Cerro Tijeras, en Colombia.

Amazona está basada en hechos reales y la mayor parte de la historia se desarrolla en unas horas del sábado 28 de junio de 2014. Andrea, una mujer originaria de una comunidad indígena de la profundidad de la selva amazónica, hace un largo viaje de vuelta de las condiciones de vida insalubres y hacinamiento a las que se ven forzados en la ciudad de Cali a su territorio de origen, que ahora está tomado por una explotación minera y custodiado por un grupo armado.

«El libro se llama Amazona como homenaje a las mujeres de esta parte del mundo. Andrea es una de estas auténticas «guerreras». Dice que «no me preocupa ir sexy mientras intento salvar mi mundo», haciendo alusión a la apropiación cultural que hace el personaje de ficción Wonder Woman de dicho término. Andrea se enfrenta a monstruos reales: la minería ilegal», advierte Canizales.

Para reflejar un tema tan «delicado», como el propio autor señala, Canizales cambia su paleta de colores y su trazo para reflejar el conflicto de la protagonista. «El color tiene una significación muy importante y aquí utilizo una técnica nueva, usando el negro y tizas blancas para dar forma a las figuras de los personajes, que quedan definidos por el cambio de color y no a partir de líneas de contorno», detalla. «El color me sirve para contar momentos mágicos que ocurren en la historia, como por ejemplo, la visión que tiene la protagonista del jaguar, espíritu que la protege de todo mal y que simboliza la esperanza. En este sentido, el rojo representa esos momentos en que el jaguar le sirve de guía hacia el buen camino», agrega.

Esta es la segunda novela gráfica de adultos de Canizales, pues el año pasado publicó 5 choses à ne jamais lui dire (5 cosas que no le dirías); aunque tanto ésta como Amazona todavía no está disponible en castellano. El primero trata sobre «una pareja que lleva siete años juntos y que tienen acordado que no tendrán hijos. Sin embargo, de repente ella se queda embarazada, lo cual crea un conflicto porque ella no quiere abortar y él no se siente cualificado para ser padre».

Entre sus últimas publicaciones, se encuentran el libro Raro (Apila Ediciones), una «historia muy divertida sobre qué consideramos normal y qué se encuentra dentro y fuera de la normalidad». Además, Canizales también ha publicado algunos cantalibros (libros con música incorporada de Caracolino), como La jirafa Rafa o Carteros y carteras, ambos de Nubeocho, para niños y niñas a partir de 2 años.