Juan Vidal ‘Dos Anjos’ lanza Cristal, un sello discográfico de trap

«El trap está en todas partes», explica Juan Vidal, más conocido como Dos Anjos. Es el promotor del sello Cristal, que ya está fichando a los primeros músicos del trap, entre los que se encuentran Robert Dinero o Golden. Autotune, alcohol, sexo y Youtube son los ingredientes de estas composiciones que destacan por letras en las que se aprecia cierta tristeza y ansia por el dinero.

Dos Anjos trabaja en la actualidad como director artístico del sello Haras, en Francia, y hace unos años fue productor de la celebrada Tania Chanel, una mallorquina de origen argelino de 16 años que fue reivindicada como reina del trap nacional y que ahora ha dejado la música.

Mientras tanto, Dos Anjos ha seguido con su carrera musical y ahora quiere impulsar el trap entre artistas mallorquines: «Trabajo en París pero quería hacer algo con gente del barrio», dice el músico de La Vileta, cuyo padre es mallorquín y su madre es portuguesa de origen angoleño. El mestizaje es una constante.

El primer lanzamiento de la discográfica es La noche es dura, de Robert Dinero, un cantante de origen alemán que este verano lanzará su primer videoclip en Youtube, y que está rodado en Barcelona.

«La noche es dura, sube la temperatura, botellas y sexo, aquí no hay censura», canta Robert Dinero, que tras ese enaltecimiento de la juerga nocturna, en un momento de la canción se descuelga con un desesperado «desde bien pequeño está vida me hace sufrir, son muchos los problemas; mamá, no sé como salir».

«En el trap las letras son explícitas no hay censura y sí mucha libertad. Es la voz de la calle», dice Dos Anjos que a sus treinta años lleva casi dos décadas dedicado a la música. «Empecé con el rap y me he criado prácticamente en la calle. La música me ha quitado de muchos problemas», reconoce.

El otro fichaje de Dos Anjos es José Montero, cuyo nombre artístico es Golden, es de sa Vileta y sus padres son de origen andaluz. Con solo veinte años, este vecino de sa Vileta está ultimando el lanzamiento de la canción Mátame, donde desgrana sus problemas amorosos, «el dolor por el amor, intentar recuperarlo y no poder».

La estética es una de las mayores preocupaciones de los artistas del trap. De hecho, Golden aparece en la entrevista vestido con un chaleco antibalas y con las siglas de Louis Vuiton cosidas. Cadenas de oro, deportivas y gafas de sol se unen a coches de lujo y bolsos caros en este colectivo que está muy interesado por la moda. De hecho, el diseñador Christian Cuesta está trabajando en la estética de la discográfica, así como en los discos.

El dinero y la ostentación es habitual entre estos jóvenes que han vivido la crisis de lleno. En sus vídeos aparecen con grandes coches y casas, la máxima aspiración. «Todo el mundo ambiciona lo que no tiene», señala. Dos Anjos dice que ha hablado con C. Tangana para trabajar juntos pero ahora su aspiración es lanzar artistas de la Isla al estrellano del estrellato.