Michael Jackson ‘suena’ en Palma para el nuevo documental de Marcos Cabotá

Primera hora de la mañana. Aparentemente, en el Palacio de Congresos de Palma apenas se aprecia actividad. En su interior, en su espectacular auditorio, se estaba ‘cocinando’ un proyecto audiovisual «muy especial» para el cineasta Marcos Cabotá (Palma, 1980). Se trata de un nuevo documental, esta vez, en torno a la obra de una de las mayores estrellas musicales de la historia, una que «lo cambió todo»: Michael Jackson. Sobre el escenario, además del realizador y el equipo técnico del filme, se encuentra, al piano, el legendario Bradley ‘Brad’ Buxer, quien fuera amigo personal del ‘rey del pop’ y su colaborador habitual, y junto a él, la cantante Marta Sango, surgida de la cantera de Operación Triunfo 2018 y una verdadera «fan» del autor de Thriller.

Brad Buxer y Marta Sango ponen música y voz, respectivamente, a algunas de las canciones que sonarán en este proyecto de Marcos Cabotá, todavía sin título, que produce esta casa, Nova Televisió, y que el director de cine, candidato al Premio Goya en dos ocasiones [con otro documental, I am your father, en 2016, y con el cortometraje Kyoko, hace apenas unos meses] está filmando a caballo entre Estados Unidos y Mallorca desde hace algunos meses. Su estreno está previsto para finales de 2020.

«Todas mis películas son especiales para mí, pero este proyecto lo es un poco más», aclara Marcos Cabotá, puesto que es un gran admirador de la obra de Michael Jackson, a quien incluso llegó a conocer. De hecho, en el rodaje en Estados Unidos contó con testimonios de personas allegadas al ‘rey del pop’.

Uno de ellos es, precisamente, Brad Buxer. El músico estadounidense reconoce que aceptó la propuesta de Cabotá para trabajar en este documental porque «me mostró algo de lo que había rodado y me fascinó lo que vi». En ese momento, Buxer supo que «quería ser parte de este proyecto».

Sobre el proceso de grabación, en el gran auditorio del Palacio de Congresos de Palma, Buxer confiesa que siente cierta «nostalgia, porque estamos trabajando sobre temas que toqué con Michael durante años; tenemos música nueva, pero Michael y todo lo que hicimos juntos están presentes en cada nota». «Probablemente conocí a Michael Jackson mejor que nadie y estoy seguro que lloraría de emoción al ver lo que estamos creando, tanto visual como musicalmente», sostiene el pianista.

Trabajar con Marta Sango también es algo «motivador» para Brad Buxer, «me da la libertad y los inputs necesarios para crear con fluidez». Sobre la cantante, el pianista solo tiene buenas palabras: «Marta es exactamente lo que querría Michael, es como su él la hubiera elegido, su voz e interpretación son poderosas. Michael la está escuchando desde el cielo y está muy feliz con lo que oye, estoy seguro».

Ella, Marta Sango, también admiradora de la obra de Jackson –en OT cantó Leave me alone–, todavía no puede creerse todo lo que le está pasando, «estoy ‘flipando’», manifiesta. Formar parte del proyecto «es una de las mejores experiencias de mi vida, Michael es de las cosas más grandes que ha pasado en la historia de la música, y que yo pueda cantar sus canciones me parece todo un honor, sobre todo al lado de Brad Buxer, de verdad que estoy ‘flipando’».