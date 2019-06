Victòria Morell: «No hay que olvidar que ‘La Paca’ no es una heroína, es una narcotraficante»

Este jueves se preestrena el documental La Paca, la matriarca de la droga, una aproximación a la figura de Francisca Cortés Picazo, desde su nacimiento pasando por su auge como narcotraficante y su posterior caída. La directora y guionista de la serie, Victòria Morell, estará en el preestreno de pieza breve, seguido de un debate, que tendrá lugar en el Teatre Catalina Valls, a las 19.30 horas.

«Es un documental periodístico basado en los sumarios y los testimonios periodísticos, judiciales y policiales de los principales agentes sociales que han investigado este caso», explica Morell. No hay ni rastro de ficción, todo está basado en sumarios judiciales y en testimonios de fiscales, jueces, Policía Nacional y Guardia Civil, además de periodistas como Víctor Malagón, redactor de Tribunales de Ultima Hora, y profesionales de otros medios de comunicación.

La complejidad del caso ha supuesto una tarea titánica de documentación para el equipo, con más un año «leyendo los sumarios, hablando con todos los personajes», y medio año de producción. En total, se han entrevistado a una quincena de personas relacionadas con el caso, lo que ha supuesto más de 20 horas de grabación que se han tenido que seleccionar «para explicar bien el caso», explica la directora.

El documental «nos ha ayudado a desestigmatizar Son Banya. He conocido miembros del poblado que muestran una realidad alejada del mundo de las drogas». Y lejos de mitificar a la figura de ‘La Paca’, «hemos asumido una postura distante para explicar su historia, de una manera imparcial y periodística», mientras que a nivel nacional «ha habido documentales desde una perspectiva sensacionalista».

Todos los testimonios coinciden en que «es una mujer muy inteligente, astuta y con grandes habilidades sociales. Sobre todo teniendo en cuenta que viene del mundo gitano, muy masculinizado. Y ella consiguió alzarse como jefa de un clan».

Morell advierte que «desde el equipo de Cinètica Produccions hemos hecho todos los esfuerzos posibles para hablar con ‘La Paca’. Además, se le escribió una carta solicitando su participación, que declinó por seguir abierta su causa judicial». Las imágenes de ‘La Paca’ son extraídas de una entrevista que la matriarca concedió a IB3 en 2007.

A la hora de narrar la historia, la directora quiere dejar claro que «he sentido total libertad. No he tenido ninguna interferencia». Y si bien es cierto que existen muchas referencias en ficción sobre este universo en particular, con abundantes libros, películas y series de narcos en algún punto idealizadas, Morell ha hecho su propia aproximación a ‘La Paca’ inspirada en documentales como Muerte en León, emitido por HBO, o Las cloaclas del interior, de Mediaset. De hecho, contactó con sus guionistas.

«No debemos olvidar que es una narcotraficante, no una heroína. Se puede acabar con un clan, pero mientras haya demanda, habrá narcotraficantes», zanja Morell, que ahora, embarcada en su nuevo trabajo, cambia de tercio y llevará a cabo una aproximación más emocional sobre la Unidad de Trastornos Alimentarios de Son Espases.

El equipo del documental, realizado por IB3 en colaboración con Cinètica Produccions, se completa con Luis Ortas en la producción; Agustí Torres, fotografía; María Calafat, documentación y Luis Ozonas como grafista. El primer capítulo de la serie se emitirá en IB3 el próximo martes 25, y el segundo, el 2 de julio.