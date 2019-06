Jordi Mollà, protagonista en la inauguración de Nuru Gallery

Entre copas de cava, flashes de cámara e infinidad de perfumes suspendidos en la sala, Nuru Gallery celebró este domingo su gran inauguración en Puerto Portals. El acto contó con la presencia de los encargados de ‘vestir’ la primera exposición de la galería: el actor y artista catalán Jordi Mollà; el pintor y dibujante alemán Markus Tollmann y el fotógrafo paisajístico alemán Jörg Wanderer. Aunque se esperaba la presencia del pintor mallorquín Domingo Zapata, finalmente no hizo acto de presencia.

La galería nace como una extensión del restaurante Nuru, de Santa Catalina, que lleva cuatro años exponiendo las pinturas de Mollà. El nuevo espacio expositivo pretende dar cabida a distintos artistas de nivel internacional y las exposiciones cambiarán cada dos meses: «El dueño de Nuru Restaurant, Jürgen Smith, lleva exponiendo las obras de Mollà desde hace un tiempo y se han vendido bastante bien. Este es un buen espacio para enseñar arte, es la primera y única galería de Portals», explicó Birgit Unger, una de las organizadoras del acto.

Jordi Mollà no pudo evitar acaparar la atención de los invitados al acto y de los turistas que paseaban por Puerto Portals. El actor afirmó sentirse contento por exponer parte de su obra en Mallorca: «He visto este espacio muchas veces y quién me iba a decir a mí que iba a exponer junto a otros artistas; es otra pirueta de la vida. Pintar es muy bueno para la salud. De hecho, pintan en escuelas, en cárceles, en clínicas; es algo terapéutico. Esta aquel dicho de ‘Este tío no pinta nada’, así que el que pinta ya esta haciendo algo con su vida», comentaba el actor hasta que una turista le interrumpió para pedirle un selfie.

Mollà también habló sobre el estado de la segunda temporada de la serie Jack Ryan, de Tom Clancy, producida por Amazon, en la que interpreta a un poderoso político sudamericano, y que se estrenará en lo que queda de año: «En esta segunda temporada van a poner toda la carne en el asador, es decir, hay un chorro de dinero ilimitado. No significa que vaya a ser un triunfo, pero al menos es un intento», concluyó el actor.

Por otra parte, Jörg Wanderer, fotógrafo alemán, especializado en paisaje y vistas urbanas, explicó que Mallorca le sirve para crear un contraste en su obra: «Exponer en Mallorca es muy importante para mí. Cada año paso, al menos, dos meses viviendo en la Isla y la conozco muy bien. Me gusta caminar por la Serra de Tramuntana y capturar su belleza natural. Es un gran contraste para mi obra fotográfica, que suele estar centrada en la ciudad y ambientes urbanos».