Las ‘gamundinas’, rodeadas de fans ante el estreno de la segunda temporada

De Sóller, del Molinar e incluso desde Galicia llegaron los fans de Amor de cans para reunirse con las seis actrices principales. Todo esto en plena cuenta atrás del estreno de la segunda temporada este lunes en IB3. El entrañable encuentro tuvo lugar ayer y más de medio centenar de personas se citaron en el restaurante Moss, en el hotel Meliá Palma Marina, para conocer en persona a las gamundinas.

«Yo soy de Galicia y desde el principio me enganché a la serie. Y eso que me tienen que hacer la traducción simultánea», dijo Sito García, acompañado de Dolores Notario, su ‘traductora’. «Me gusta el toque de humor, la sonrisa que lucen ante una desgracia. Me recuerda a la Galicia rural que yo conocí», añade.

Lina Mira, Agnès Llobet, Caterina Alorda, Eva Barceló, Apol·lònia Serra y Lluqui Herrero estuvieron acompañadas de la directora de la serie, María Togores, y dieron el sus a la segunda temporada, que se ambientará en la década de los ochenta.

Para hacer más corta la espera antes del estreno, las espectadoras, aquí había mayoría femenina, se tomaron un vino con las actrices. «Me gusta el retrato que hacen de los setenta, cómo las gamundinas esconden sus trapos sucios en casa y de cara a la galería sonríen. Aunque deberían escuchar más a Àngela», decía con buen tino Pilar Sierra, de Son Sardina.

De Sóller llegaron cuatro espectadoras que además actuaron como matanceres en uno de los capítulos, mientras que a Isabel Dolç no le importaron las muletas para acercarse a saludar a las gamundinas. Como dijo Andreu Manresa, director general de IB3, «es una serie sobre el #metoo» antes de que naciera el término.