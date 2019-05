La artista Paula Bonet diseña el cartel para la Fira del Llibre de Palma

La escritora, ilustradora y pintora valenciana Paula Bonet ha diseñado el cartel de la XXXVII de la Fira del Llibre de Palma, que se celebrará en el Passeig del Born entre los días 31 de mayo y 9 de junio.

El protagonismo del cartel recae en «una mujer joven, pintada en blanco y negro, y que lee, concentrada y absorta, un libro. Toda la fuerza de la pintura es para sus ojos; la nota de color, en forma de rayo de luz, parece salir del libro», detallaron este jueves desde el Gremi de Llibreters de Mallorca, que organizan este evento en colaboración con las instituciones locales.

La pintura para el cartel de esta cita con la literatura en Ciutat «sigue la línea artística de Bonet, quien pinta, sobre todo, retratos, y afirma que un rostro lo refleja todo porque ayuda a entender el paso del tiempo», prosiguen los libreros. En palabras de la propia artista: «La idea es la lectura como salvación. Cómo te da preguntas y algunas respuestas, y te acerca a ser mejor persona. La lectura te aleja de un lugar único y castrando y te da la posibilidad de adoptar diferentes puntos de vista que enriquecen el intelecto y la propia experiencia. Cuando leo me elevo. Cuando me siento mediocre o miserable, leo y me curo».

Paula Bonet (Villarreal, 1980) se licenció en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, y más tarde completó su formación en Nueva York, Santiago de Chile y Urbino. Su trabajo, «cargado de poesía, se centra en el grabado, la pintura al óleo y la ilustración». Ha escrito e ilustrado libros como Roedores o Cuerpo de embarazada sin embrión. En octubre de 2018, recibió la Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana