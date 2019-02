Esta semana no hay estrenos de terror «pero una podría serlo de lo mala que es»

Nacho Jiménez y Enric Elosúa te traen los estrenos más destacados que nos llegan a la cartelera este viernes 22 de febrero.

Títulos variados y para todos los públicos, aunque esta semana no hay género de terror.

Para toda la familia llega Como entrenar a tu dragón 3. Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón Furia Nocturna se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino.

Drama y nominaciones a los Oscar con ¿Podrás perdonarme algún día?. Sigue la historia de Lee Israel (Melisa Mcarthy), una respetada biógrafa en decadencia que comienza a falsificar cartas de escritores y celebridades fallecidas con el fin de pagar el alquiler. Cuando las falsificaciones empiezan a levantar sospechas, Israel roba y vende las verdaderas cartas de los archivos sin saber que el FBI está investigando el asunto.

La increible transformación de Nicole Kidman en Destroyer. Una mujer herida: Erin Bell trabajó en su juventud como policía encubierta en una peligrosa banda del desierto de California. Su incursión en el mundo de la mafia tuvo consecuencias fatales para su mente de las que cree haberse recuperado. Sin embargo, cuando el líder de la banda vuelve a dar señales de vida, Bell sufre una odisea moral y existencial.

El biopic Una Cuestión de género. Cuenta la historia de la jueza del Tribunal Supremo de los EEUU Ruth Bader Ginsburg (Felicty Jones), la segunda mujer en la historia que sirvió en este alto órgano judicial. Ginsburg fue nombrada para el alto tribunal en 1993 por el Presidente Bill Clinton. Ruth, junto a su marido el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los Tribunales.

Otra vuelta de tuerca sobre uno de los detectives más famosos de la literatura con Holmes & Watson. Una visión humorística de los personajes Sherlock Holmes (Will Ferrell) y Doctor Watson (Jhon C. Reily) de Arthur Conan Doyle, que no ha contado con el beneplácito de la crítica de profesionales y público.