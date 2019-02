Kelly Preston rueda en el centro de Palma la comedia ‘Off the rails’

La actriz estadounidense Kelly Preston (Honolulu, Hawai, 1962), vista en cerca de un centenar de series de televisión y famosas películas como Jerry Maguire, Christine o Twins, y que es esposa de John Travolta, con quien colaboró en la película de ciencia ficción Campo de batalla: La Tierra, se encuentra en la Isla rodando la comedia Off the rails, cuyo estreno está previsto para este mismo 2019. Este lunes, se grabaron algunas secuencias de esta cinta que dirige Jules Williamson en el Passeig des Born de Palma. El filme, según ha podido saber Ultima Hora, se está filmando en Mallorca desde principios de este mismo mes de febrero.

A primera hora de la mañana, diferentes trailers empezaron a ocupar gran parte del Passeig del Born, llamando la atención de viandantes y trabajadores de los comercios de la zona.

Junto a Kelly Preston, protagonista de esta producción, forman también parte del reparto las actrices Jenny Seagrove, muy conocida en Inglaterra, y Sally Phillips, quien ha participado en películas como Notthing Hill, Gladiador y El Diario de Bridget Jones, entre muchas otras. El rodaje cuenta con un espectacular despliegue, tanto técnico como humano, que comenzó a grabar el pasado domingo en este paseo de Palma y continuó este lunes durante todo el día. Antes, fuentes cercanas a la filmación aseguraron que ya se han grabado escenas en otras partes de la Isla y también en Ciutat, como por ejemplo en las zonas de la basílica de Sant Francesc y de la iglesia de Santa Eulàlia, en pleno corazón de la ciudad.

Según la misma fuente, Mallorca no sirve tan solo como localización para Off the rails –la grabación de este lunes en el Born simula ser una travesía de la ciudad de París–, sino que está muy ligada a la trama de esta comedia. El argumento del filme gira en torno a un grupo de amigas –encabezado por Kelly Preston– que retoma un viaje por Europa que ya realizó en el año 1987 como el último deseo de una ellas, que acaba de fallecer. Aunque en esta ocasión, y como única condición, viajará con ellas la hija de la fallecida, a quien da vida la joven actriz Elizabeth Dormer-Phillips. El plan de viaje incluye, como última parada, acudir a la Festa de la Llum de la Seu. De hecho, el pasado 2 de febrero, el equipo de esta producción, en la que participa Palma Pictures, rodó escenas en el templo más importante de Mallorca para inmortalizar ese fenómeno.

Off the rails –que en su traducción al castellano sería ‘fuera de los carriles’– está producida por Bill Kenwright Films y también se grabará en Barcelona y Londres, aunque la mayoría del metraje se filma aquí en la Isla. Está previsto que el rodaje se prolongue durante las próximas semanas.

La historia está basada en las vivencias personales de su realizadora, Jules Williamson –quien ha trabajado, sobre todo, en series de televisión de Reino Unido–, aunque el guion lo firma Jordan Waller.