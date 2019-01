‘Entre dos aguas’ y ‘Les distàncies’ se reparten unos Gaudí reivindicativos

El cineasta Isaki Lacuesta triunfó el domingo en los XI Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català con Entre dos aguas, conquistando siete de los nueve premios a los que estaba nominada, mientras que Les distàncies, dirigida y escrita por Elena Trapé, se impuso como Mejor Película de la noche.

Tras conquistar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, la película de Lacuesta ganó los premios a Mejor Película de Habla no Catalana; Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista –Israel Gómez Romero–; Mejor Música Original –Kiko Veneno y Raül Refree–, Mejor Montaje; Mejor Fotografía, y Mejor Sonido.

Generacional

Otra gran vencedora de la noche fue la cinta de desencanto generacional Les distàncies, de Trapé, que ha logrado la distinción de Mejor Película de los XI Gaudí. También fue la noche de Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico, con el Premio del Público a la Mejor Película; Mejor Protagonista Femenina –Lola Dueñas–, Mejor Actriz Secundaria –Anna Castillo–, y Mejor Guión. Mientras, la película de Mar Targarona El fotógrafo de Mauthausen logró cuatro estatuillas técnicas.

El actor Joan Pera ha recocido el Gaudí d’Honor-Miquel Porter 2019 de manos de Mercè Sampietro, homenajeada por la Acadèmia el pasado año, y donde ha reivindicado el papel de los dobladores cinematográficos.

Esta gala también estuvo marcada por ser la primera a la que asistió un ministro de Cultura en once años, y su coincidencia con Quim Torra junto a los consellers Salvador Aragonès y Elsa Artadi; así como la alcaldesa, Ada Colau, entre muchos otros. «No sé por qué no vinieron los anteriores. Yo vengo porque el Ministerio de Cultura y de Deportes está comprometido con el apoyo a la industria del cine y es lo normal. Estuve hace dos semanas en los Forqué, la semana que viene iré a los Goya. No pude ir a los Feroz».

Inversión

Por su parte, Quim Torra aseguró, antes de la ceremonia, que «el cine catalán necesita dinero», y lamentó la supresión de la tasa del audiovisual catalán.

En un breve momento, sonaron gritos de libertad, aparte de la petición de la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, quien expresó: «Cada año teníamos aquí a unas personas como autoridades, y ya no están. Están en el exilio. Me gustaría que volvieran. ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva el cine catalán!».