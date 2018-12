Una ‘Caputxeta’ «cómica, actual y crítica»

Un pueblo que culpa al lobo de sus desgracias, un alcalde que quiere ganar las elecciones que se acercan, una abuela testaruda que quiere vivir sola en medio del bosque y Caputxeta, una niña modelo a la que toda la comunidad quiere y protege del lobo que se la quiere comer. Todos estos personajes conforman Caputxeta, el último montaje de Rafel Brunet, producido por Mallorca So, que se estrena mañana 25 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Teatre d’Artà.

«La obra es, ante todo, una comedia musical y de situación, con efectos especiales yproyecciones en 3D durante toda la función. Se abre el libro de cuentos, los dibujos cobran vida y se convierten en personajes de carne y hueso. Cuando acaba el cuento, los personajes vuelven a convertirse en dibujos y regresan al libro», avanza Brunet.

La función cuenta con siete canciones originales del galardonado Jaume Carreras (Premio Goya 2000 por Los girasoles) y el elenco lo conforman diez actores, entre los que se encuentran Marta Jaume (Caputxeta), el propio Brunet (lobo), L. Caldas (abuela), Alejandro Bals (alcalde) y Manu Danet (aguacil).

«He creado un mundo alrededor del cuento original de Caperucita. Mi versión es una actualización del relato, en el que también incluyo elementos de las rondalles, como el pastor mentiroso o el festejador», apunta el director. «La Caputxeta se sale con la suya y el lobo no le toca ni un pelo porque toda la comunidad la protege. Es una chica muy lista que se da cuenta de que su abuela esta rara y algo pasa», puntualiza.

«Además, también se habla de la corrupción, no solamente política, sino del pueblo en el que cada uno vela por sus intereses, incluido el alcalde, que traza un plan para fingir que ha matado al lobo para que los ciudadanos lo voten. Es un mal endémico de España donde no está mal visto hacer estas trampas», denuncia.

«El cuento solamente daba para diez o quince minutos. Lo que he hecho ha sido tirar del hilo e imaginarme qué puede pasar más, pues Caputxeta no está sola, vive en un pueblo», confiesa. «Me he mantenido bastante fiel al cuento, solo el final, en el que el lobo se escapa aprovechando la codicia de los humanos», insiste.

Reflexión, pero también muchas risas y diversión es lo que promete Brunet con esta obra, que recalará este mes también en Porreres (26), Andratx (27), Felanitx (28) y Alcúdia (29 y 30). En enero continuará su gira por Petra (2) y en el Auditòrium Sa Màniga de Cala Millor (26).