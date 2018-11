Aina Clotet carga contra Leticia Dolera por 'borrarla' de un rodaje por su embarazo

La actriz Aina Clotet ha generado un intenso revuelo este martes al dar a conocer en su página oficial de Facebook que la también actriz y directora Leticia Dolera la 'borró' del reparto de la serie que codirige al saber que estaba embarazada.

En un extenso comunicado la intérprete catalana explica con todo lujo de detalles cómo fue el proceso. Desde que fue seleccionada para uno de los papeles de calado de la producción hasta que se enteró de que estaba embarazada y toda la situación que siguió después.

Argumenta que en su momento no dijo nada, pues estos hechos ya le habían generado un importante estrés que no beneficiaba su estado. Pero ahora, meses después de todo aquello, se ha visto con fuerzas para contar la verdad, y en la necesidad de hacerlo para dar instrumentos y herramientas a otras compañeras de profesión que puedan verse perjudicadas laboralmente por quedar encinta.

«Dos días después de comunicar la noticia, la directora me informa telefónicamente que no cree que puedan contar conmigo porque hay un problema con la póliza del seguro, que establece un coste altísimo para cubrir cualquier problema derivado del embarazo y que además ven complicado cambiar el plan de rodaje. Inmediatamente después, me llega que ya han abierto casting para mi personaje».

En una reunión posterior con su representante y el directivo de la cadena que emite la serie, este le confirmó que no tenía conocimiento de ningún problema derivado de su embarazo.

«El equipo de Movistar+ nos trasladó que no tenían conocimiento alguno de la problemática existente con la póliza del seguro para embarazadas, ni de ninguno de los problemas económicos y de planificación esgrimidos por la productora para apartarme de la serie. Añadieron que, de haberlo sabido, hubieran volcado toda su voluntad para intentar evitar que esta situación ocurriera». Pero la decisión hacía tiempo que se había tomado y el daño estaba hecho.

«Soy plenamente consciente de la enorme presión que conlleva dirigir y producir un proyecto como este. Pero por otra parte creo que es necesario mostrar la otra cara de la moneda, la de la presión que tiene la mujer que se queda embarazada y tiene que decidir si esconde su embarazo para conservar el trabajo o lo explica para favorecer la organización del mismo, arriesgándose a perderlo».

Clotet sentencia su comunicado diciendo que «siento que es compromiso de todas y todos luchar por una sociedad justa y equitativa, que no reduzca las oportunidades de las mujeres en momentos tan cruciales como el embarazo o la maternidad».

Todo ello se produce varios días después de que la propia Dolera constatara que, dado que el rodaje se prolongaba durante meses, ello imposibilitaba que la actriz que interpretaba ese papel en particular, «que redescubre su sexualidad y tiene muchas secuencias de sexo» fuera encarnado por una mujer embarazada.