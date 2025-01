Montero critica que el PP utilice "siempre" foros como el CPFF "para plantear polémica y confrontación" con el Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este viernes, ante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para el próximo 26 de febrero, que el PP «utiliza los foros siempre para plantear polémica y confrontación».

Así lo ha señalado la también secretaria general del PSOE andaluz en una atención a medios en Huelva tras asistir a un encuentro informativo organizado por la Cadena SER con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y en respuesta a la pregunta de si prevé que dicha sesión del CPFF, que reúne al Ministerio de Hacienda y a los consejeros autonómicos del ramo, transcurrirá «con polémica».

La ministra de Hacienda ha señalado al respecto que no recuerda «ninguna reunión» con el Gobierno central en la que las comunidades autónomas gobernadas por el PP «acudan con ánimo constructivo, y mucho menos desde Andalucía», ha apostillado, y en esa línea ha denunciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), «manda a sus consejeros, de forma muy clara, a hacer un ataque» a su persona, «a quien representa en este momento al Partido Socialista de Andalucía, y convierte cualquier buena noticia en confrontación, porque lo que no quiere es que se note la apuesta que está haciendo el Gobierno de España por Andalucía».

En esa línea, Montero ha augurado que desde el Gobierno andaluz pondrán «alguna pega» a «la noticia» que ha dado el ministro Puente en el citado foro informativo, acerca de que «se van a licitar en un mes y medio todos los tramos que van a conectar la Alta Velocidad de Huelva con Sevilla», porque el Ejecutivo de Juanma Moreno «no quiere que se sepa que estamos apostando, como nunca, por la provincia de Huelva y por Andalucía, y a lo que juegan es al victimismo, a la confrontación y a una falsa moderación, que lo que está propiciando es que el señor Moreno Bonilla vaya de puntillas por Andalucía», ha criticado.

Así, la secretaria general del PSOE-A ha censurado que el presidente de la Junta «no se hace cargo de ningún problema, no asume ninguna responsabilidad, no reconoce ninguna competencia; de lo que funciona bien intenta apuntárselo él cuando es obra del Gobierno de España, y de aquello que no funciona tan bien pues intenta echarle la culpa a otro». «Esto es muy antiguo en política y se llama irresponsabilidad», ha advertido María Jesús Montero.

Financiación autonómica

También ha criticado que desde la Junta digan que Andalucía «pierde 1.500 millones de euros» al año por el actual sistema de financiación autonómica cuando, a la vez, el PP «rechaza» en las Cortes Generales «el decreto-ley ónmnibus» que contemplaba «1.800» millones para la comunidad, y se ha preguntado «a quién se quiere engañar con la posición que tiene el presidente de la Junta de Andalucía».

«No se puede estar diciendo que me faltan 1.500 millones y, cuando tengo que votar, los diputados andaluces de Moreno Bonilla votan en contra de 1.800 millones, o de ampliar el objetivo de déficit; votan en contra de todo aquello que permite aportar más recursos en Andalucía», ha continuado criticando María Jesús Montero, que ha acusado a los 'populares' de utilizar todo ello «simple y llanamente para intentar desgastar al Gobierno, para la confrontación, cuando los ciudadanos quieren que rememos en la misma dirección».

La ministra de Hacienda ha insistido en defender que el Gobierno «planteó al Congreso de los Diputados una senda de techo de gasto, de estabilización, que permitía que las administraciones territoriales pudieran tener 4.500 millones de euros más de los que teníamos previsto en relación con la previsión anterior», y el PP «votó que no, y no fue posible sacar adelante esa senda para los territorios por culpa de un Partido Popular que es negacionista, que traslada un 'no' a todo en este tema, como en la actualización de las entregas a cuenta que en el decreto-ley último que tumbó el Partido Popular preveía 10.000 millones de euros dirigidos a todas las comunidades, 1.800 concretamente para Andalucía».

Así, Montero ha concluido considerando que lo habría que preguntar es si el PP, «además de protestar todo el día y de practicar la política de confrontación, va a hacer una realidad el que, cuando planteamos mayores recursos para Andalucía o para España, los va a votar a favor», porque «por ahora, desde luego, todo lo que recibimos» de los 'populares' «es la negativa y el negacionismo como respuesta», ha zanjado.