La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha calificado como «de traca» la posibilidad de que el Partido Popular acabe votando favorablemente en el Congreso la convalidación del nuevo Decreto-ley, el 1/2025, que contempla la subida de las pensiones y las ayudas al transporte.

En un acto con la militancia socialista celebrado en Gibraleón (Huelva), Montero ha sostenido que «ahora prefieren votar que sí para lavar la vergüenza de haber tenido una semana a los pensionistas preocupados, a los jóvenes preocupados, al conjunto del país en vilo», antes de afirmar que «lo que voten da igual», por cuanto ha esgrimido que «el problema está solucionado», de manera que si «votan que sí, perfecto; que votan que no, perfecto también».

«Ahora que sus votos no son necesarios, ahora lo mismo lo votan», ha reflexionado en ese sentido Montero, por lo que ha expresado un «bienvenido a todo aquel que contribuya», antes de preguntarse en voz alta «por qué han cambiado de opinión», para señalar como respuesta a su rechazo a la convalidación del llamado Decreto ley ómnibus, el 9/2024, que «si ven que podemos perder una votación lo prefieren por puro interés partidista que arreglarle la vida a los pensionistas, los trabajadores los estudiantes».

La también vicesecretaria general del PSOE ha defendido que «este Gobierno va a seguir trabajando» al tiempo que ha señalado que su «objetivo no es otro que mejorar la vida de la gente». La vicepresidenta y ministra de Hacienda ha sostenido que «no creen en esas políticas».

Ha sostenido que «siempre el Partido Popular ha tenido excusas para votar en contra de la revalorización de las pensiones», convencida de que «no comparten que es un modelo de justicia», al tiempo que ha esgrimido que «este gobierno se ha encargado de volver a rellenar la hucha de las pensiones que ellos rompieron porque no saben gestionar la economía».

«Es sostenible y es de justicia», ha proclamado, mientras ha defendido que «todas las políticas sociales son importantes, a todo el mundo ayudan, al que no tiene, a la clase media, al que quiere avanzar», así como ha defendido que «ayuda de una manera más intensa a un territorio como Andalucía, que necesita de los poderes públicos para seguir avanzando».

Montero ha sostenido que el Partido Popular «tiene problemas con la memoria histórica» por cuanto ha esgrimido que «habían tenido como excusa el inmueble incautado de un partido», en referencia a la sede que tuvo el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en París.

«No le gusta», ha afirmado sobre la posición del PP en este terreno, para hablar de «personas que se dejaron la vida, que estuvieron en la cárcel para construir democracia».

«No fue solo el dinero que os acabo de comentar a los pensionistas, que ya eso tiene delito. Es que el transporte público gratuito que hemos impulsado desde el Gobierno de España, también votaron en contra», ha evocado la vicepresidenta primera sobre los efectos del rechazo del PP, junto a Vox y Junts, hace una semana en el Congreso al decreto-ley ómnibus.

Ha ironizado sobre la negativa del PP a convalidar la bonificación del transporte púbico afirmando que «ellos no necesitan que se bonifique el transporte público», rechazo al que ha añadido «es que votaron en contra de ayudar a los afectados de la Dana después de la gestión tan horrible que ha hecho el Partido Popular en Valencia».

Montero ha considerado que la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del Decreto-ley 1/2025 «es darles una mala noticia» a los dirigentes del Partido Popular, mientras que ha apelado al esfuerzo que hay detrás de esa noticia por cuanto ha hablado de «hablar, dialogar, sudar la camiseta, ¿ni imagináis cuánto?» o de «pelear hasta el último balón».

Tras recordar la contribución de ese decreto-ley a que «personas vulnerables, que no tienen nada, no les corten la luz, el agua, o no los echen de su vivienda cuando se enfrenten a una situación de impago», ha remarcado que «tienen la mala noticia de que hemos vuelto a llegar a un acuerdo».