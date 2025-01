Moreno defiende una "relación fluida" con PNV y Junts "más allá de Puigdemont": "El PP no puede aislarse en el Congreso"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles que el Partido Popular tenga una «relación fluida» tanto con PNV como con Junts, que «es más» que Carles Puigdemont, porque no puede quedarse «aislado».

Durante su intervención en el Foro ABC, celebrado en Madrid, Juanma Moreno ha manifestado que es partidario de que el PP tenga una «relación fluida con todas las fuerzas políticas, a excepción de Bildu», sobre todo, cuando hay una estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de «aislamiento».

En su opinión, si, al final, Pedro Sánchez es el que puede pactar con todos, «nos está llevando al rincón del cuadrilátero y probablemente va a permanecer mucho más tiempo de lo deseable en el poder».

«El Partido Popular no debe de aislarse y no puede entrar al juego en el que permanentemente ha entrado Sánchez para echarnos del tablero», según ha recalcado Juanma Moreno, quien ha señalado que para el presidente del Gobierno, el PP es su «enemigo». «En el ámbito parlamentario no podemos estar aislados de lo que sucede diariamente, ni de los acuerdos, ni de los pactos, porque flaco favor le haríamos entonces a España y a los intereses del propio partido», ha avisado el jefe del Ejecutivo andaluz.

En este sentido, ha defendido mantener «relaciones fluidas» con PNV y con Junts, que «es más que Puigdemont». Ha confiado en que, de una vez por todas, el partido catalán decida hacer «un recambio y una renovación», porque en Cataluña haría falta un espacio dentro del mundo nacionalista de centro-derecha, como el que representó una vez CiU.

A su juicio, «evidentemente no hay posibilidades de entedimiento» con Carles Puigdemont, un «prófugo de la justicia» que está «cómodo en la actual situación, humillando todos los días al Gobierno de Sánchez, tomando las decisiones que le place y marcando el ritmo al país».

«Nunca en su vida ha soñado este señor con encontrarse desde Bruselas gobernando el país», ha apuntado el presidente andaluz, para quien el líder de Junts tiene que cumplir «con sus obligaciones desde el punto de vista judicial y sus deudas penales».

Asimismo, se ha mostrado convencido de que Puigdemont, «en ningún momento, va a facilitar ningún tipo de moción de censura» contra Pedro Sánchez. «Ahora, otra cosa es que con diputados de Junts en el Congreso nos entendamos, y en algunas cosas habrá puntos de encuentro y en otras no», según ha señalado.