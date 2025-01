Supervivientes del Holocausto judío en la Asamblea: "No hay diferencias: somos una raza, la raza humana"

Supervivientes y familiares de víctimas del Holocausto judío han asistido este martes al acto de recuerdo del genocidio producido durante la II Guerra Mundial en la Asamblea de Madrid.

«No hay diferencia: somos una raza, la raza humana», ha expresado Abraham Albert Barbouth, de 91 años, que huyó de Francia con su familia para no ser capturado y deportado a los campos de concentración.

Así, ha relatado su historia de vida desde que partió a Turquía con un pasaporte falso, cuando apenas era un niño, hasta que, ya de más mayor, se dedicó a recorrer institutos y colegios en Francia para hablar sobre la Shoá (término utilizado para referirse al Holocausto) y evitar que el horror cayera en el olvido. La suya no ha sido la única historia, ya que los representantes de la comunidad judía se han encargado de leer la experiencia de otros supervivientes, algunos de ellos ya fallecidos.

El acto se enmarca dentro del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que se celebra cada 27 de enero. Alrededor de un centenar de personas han asistido al acto, que se ha realizado en la Cámara de Vallecas por 25º año consecutivo y en el que ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras repasar lo sucedido durante el Holocausto en la II Guerra Mundial, Ayuso se ha centrado en el «antisemitismo» actual, que «es una tónica en muchos países». «El antisemitismo se reaviva a la mínima cuando se pone en tela de juicio la existencia del Estado de Israel», ha mencionado, para a continuación añadir que «no es suficiente vivir y sentir piedad con los muertos de hace un siglo si se sigue despreciando a los vivos».

La presidenta de la región se ha referido a la guerra entre Israel y Palestina, que resurgió el pasado 7 de octubre de 2023 con los atentados de Hamás en el país judío. «Si no hay paz en Israel, no la hay en el mundo. Si Israel no está segura, no lo estaremos ninguno, porque Israel es la primera y más importante frontera del mundo libre», se ha posicionado.

En este sentido, ha expresado que Tel Aviv es «una de las capitales más abiertas y tolerantes del mundo». «Un lugar donde hay estado de derecho, igualdad ante la ley, elecciones libres, libertad de expresión y separación de poderes. Y donde los hombres y mujeres viven respetando las diferencias y cada acción personal», ha subrayado. Antes de terminar su intervención, Ayuso ha recordado a los «1.200 mujeres, niños y bebés que fueron torturados, mutilados y violados salvajemente» en Israel.

Encendido de seis velas

Uno de los momentos más representativos de la ceremonia, que ha estado dirigida por el politólogo e historiador José Antonio Lisbona, ha sido el encendido de seis velas, con el tema central de la vida de los supervivientes. Así, mientras los alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol-Colegio Estrella Toledano, de Alcobendas, leían historias del horror vivido en Auschwitz, supervivientes, familiares y representantes de la comunidad judía han encendido una a una las velas. De fondo, el coro judío ha acompañado el momento con una melodía de recogimiento.

La primera de las velas se ha encendido en memoria de los seis millones de personas asesinadas durante el Holocausto. La segunda, en honor a los que escribieron y plasmaron la barbarie. La tercera, por las otras minorías que fueron víctimas, como gitanos o homosexuales. La cuarta, por todas aquellas personas que se opusieron y formaron la resistencia antes el nazismo. La quinta, por la permanencia de la memoria. Y la sexta, en honor a los supervivientes que rehicieron su vida en Israel, convirtiendo en realidad el sueño de la patria propia.

La comunidad judía ha estado representada por distintos colectivos y personas. Uno de los asistentes ha sido el rebino Moshé Bendahan, que ha leído unas plegarias en homenaje a las víctimas del nazismo. Tras el rezo, se ha realizado un minuto de silencio.

En el acto, que se celebra en la Asamblea desde el año 2000, también han intervenido el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, el encargado de Negocios de la Embajada de Israel en España, Dan Poraz, y la presidenta de la comunidad judía de Madrid, Estrella Bengio.