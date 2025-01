El PSOE critica la "deriva populista" del Gobierno Azcón en la gestión de los menores no acompañados

La portavoz socialista de Bienestar Social y Familia en las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha expresado este martes su profunda preocupación por las recientes declaraciones y actuaciones de la consejera del departamento, Carmen Susín, a quien ha acusado de haber emprendido una «deriva populista» para desviar responsabilidades en la gestión de los menores no acompañados y justificar la falta de recursos de la Comunidad Autónoma en el sistema de protección.

En rueda de prensa, Zamora ha criticado el discurso de la consejera por ser «cercano a la ultraderecha», cuando tiene la obligación «legal y moral» de «respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes en Aragón, aplicando el principio de no discriminación».

Sin embargo, ha lamentado que Susín «parece más interesada en alimentar el alarmismo, estigmatizar a los más vulnerables y en utilizarlos como moneda de cambio para negociar los presupuestos con VOX que en cumplir con sus responsabilidades».

La diputada del PSOE ha recordado que los menores no acompañados que llegan a Aragón huyen de situaciones extremas como pobreza, conflictos bélicos, persecuciones o violaciones de derechos humanos. «Durante su viaje, enfrentan circunstancias inimaginables. Sus familias, en muchos casos, lo han sacrificado todo para que puedan encontrar una oportunidad de vida mejor. Son víctimas, no culpables, y merecen la protección que establece la ley», ha explicado.

De la misma forma, ha tildado de «falso e injusto» el discurso del Ejecutivo de Azcón «que señala a estos menores como responsables de la supuesta sobrecarga del sistema», cuando el sistema «no está tensionado por ellos, sino por la falta de recursos que este gobierno no ha sido capaz de proporcionar».

«El sistema no está tensionado por ellos, sino por la falta de recursos que este gobierno no ha sido capaz de proporcionar», ha declarado, a la vez que ha insistido en que «si hay sobreocupación en los centros de protección, es porque no se destinan suficientes medios ni personal».

Discurso dictado por vox

Del mismo modo, los socialistas han expresado su preocupación ante un discurso del Gobierno Azcón que está «subordinando la protección de los menores no acompañados a sus negociaciones con VOX para la aprobación de los presupuestos».

Zamora ha exigido a la consejera que conteste si va a negarse a acoger menores migrantes para contentar a VOX y si está utilizando a estos niños como «moneda de cambio» para lograr acuerdos políticos, así como qué medidas está tomando para evitar la sobreocupación de los centros.

«La sobreocupación que denuncian las organizaciones sindicales no es una consecuencia de la llegada de menores migrantes, sino de la falta de planificación y recursos por parte del gobierno autonómico», ha reiterado.

Por todo ello, el grupo parlamentario del PSOE solicitará la comparecencia en las Cortes del gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, y pedirá una interpelación a la consejera Susín.

«No pedimos empatía a la consejera, porque parece claro que no la tiene. Pero sí exigimos responsabilidad», ha apostillado Zamora, quien ha remarcado que «la infancia y la juventud son el futuro de nuestra sociedad» y que «no podemos permitirnos dar la espalda a quienes más nos necesitan».

Falta de solidaridad interterritorial

La parlamentaria socialista ha reprochado también al Gobierno aragonés la «falta de solidaridad» con la crisis migratoria que afecta a Canarias.

En este sentido, ha afeado que, hasta la fecha, no se haya aclarado si la Comunidad Autónoma ha cumplido con su compromiso de acoger a 20 menores procedentes del archipiélago, tal y como se acordó en el Consejo Territorial.

«Mientras el PP habla de la unidad de España, en la práctica vemos una falta de solidaridad interterritorial que resulta vergonzosa. Las palabras de la señora Susín no son propias de un partido que dice representar a la derecha moderada, sino de una derecha cada vez más cercana al discurso de la ultraderecha», ha sentenciado.