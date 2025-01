La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha sacado pecho este sábado de la financiación del Ejecutivo nacional a Andalucía, marco en el que ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de deteriorar los servicios públicos de la comunidad, y ha asegurado también que «cuando se vaya de San Telmo, no habrá dejado ni un solo proyecto, ni un solo legado para que las generaciones futuras lo puedan aprovechar».

En un acto abierto a la militancia en Sevilla, ha subrayado que la región cuenta con casi 54.000 millones de euros más con Pedro Sánchez como presidente que «en los siete años anteriores de Mariano Rajoy y el Partido Popular», y se ha preguntado «qué han hecho» desde el Gobierno andaluz con ese dinero. «¿Cómo es posible que teniendo ese volumen de recursos, la sanidad se deteriora, la educación está bajo mínimos o la dependencia no llega a las familias?», ha enumerado la líder de los socialistas andaluces.

Tras volver a incidir en que Juanma Moreno «no es un político moderado» --en todo caso, «será una persona educada, que pretende ir por la vida de puntillas»--, la secretaria general del PSOE-A le ha recriminado que practica «las mismas políticas que en otras comunidades autónomas» gestionadas por los 'populares', más orientada a la «privatización de los servicios públicos».

En este sentido, ha sostenido que el Gobierno andaluz «deteriora la sanidad con intervenciones quirúrgicas que no llegan, con pruebas que no se practican, con una tardanza al médico de familia que cuando te da cita se te ha quitado la gripe». «Te tienes que automedicar porque no hay posibilidad de que te vea a tiempo el médico de familia», ha criticado, para asegurar que se pretende «hacer negocio con lo que es de todos» y que los ciudadanos «acudan a la sanidad privada».

También ha acusado a la Junta de suprimir más de 2.000 aulas públicas y de incrementar un 22% la educación concertada. «Es la línea que ellos pretenden seguir», ha manifestado Montero, que asegura que en el Gobierno andaluz «no creen en una educación laica, pública, ética, desde el punto de vista de lo público». Además, ha sostenido que «tenemos el dudoso honor de ser una comunidad autónoma en la que están creciendo como setas las universidades privadas».

En el ámbito del apoyo a lo público, María Jesús Montero ha reprochado que «los diputados andaluces del partido de Moreno Bonilla» votaran de forma «vergonzante» en contra el pasado miércoles «a ese transporte público gratuito, a esa revalorización de las pensiones y, ojo, a que a Andalucía llegaran 1.800 millones de euros».

Sobre el decaimiento del conocido decreto 'ómnibus', la líder del PSOE-A ha trasladado una anécdota ocurrida en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en la que la consejera de Hacienda de la comunidad valenciana le preguntó al respecto «¿y ahora qué hacemos», marco en el que ha recordado la vicepresidenta primera del Gobierno que este decreto «autorizaba a esa comunidad autónoma un endeudamiento extraordinario para hacer frente a las medidas de la Dana». Montero ha sostenido que «la respuesta es muy sencilla. Lo que tenéis que hacer es reflexionar, poner los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de este partido y votar que sí cuando llevemos nuevamente ese decreto ley».

Durante su intervención, Montero que ha incidido en la nula inversión, a su juicio, de la Junta para Andalucía, ha subrayado proyectos como «aquellos que tienen que ver con la base logística en Córdoba», el centro de innovación de la defensa en Jaén, o "todos aquellos que hemos puesto en marcha, tanto en el campo de Gibraltar como en otros lugares, para permitir algo que esta tierra necesita, que es la industrialización de Andalucía.

Ha resaltado así las inversiones en el sector primario, punto en el que ha reivindicado el trabajo al frente de la cartera de Agricultura de Luis Planas, quien también ha estado presente en el acto celebrado en Sevilla. «Un ministro andaluz, diputado por Córdoba, que cada día defiende en Europa los intereses de Andalucía», ha defendido Montero.

«Sabemos que mientras tú estás al frente de ese ministerio, los agricultores, los ganaderos, los pescaderos, todos aquellos que tienen que trabajar el sector primario, están en buenas manos, porque están en las tuyas», ha apuntado la secretaria general del PSOE-A, quien define a Planas como «un ministro hábil, listo, experimentado, inteligente, que siempre mide y mira por esta tierra».

«NO QUIEREN EJERCER EL AUTOGOBIERNO»

María Jesús Montero también ha criticado que el Gobierno andaluz «no quiere ejercer el autogobierno», y ha mantenido que no ha desarrollado «ni un solo artículo del Estatuto de Autonomía que los ciudadanos nos dotamos para hacer posible que esta tierra siguiera avanzando en términos de autogobierno, de acercar los gobiernos a la vida de los ciudadanos».

Además, ha denunciado que el Ejecutivo regional «no ha hecho nada por los ayuntamientos de Andalucía, que los ha dejado siempre a su suerte, sin capacidad de aportar recursos, colaboración, cooperación, cuando las situaciones son complicadas». Así, ha indicado que el PSOE «va a hacer posible» el proceso de «segunda descentralización» de Andalucía «hacia las ciudades, los ayuntamientos, las administraciones que más aprecian los ciudadanos», y ha reivindicado que este partido «es municipalismo».