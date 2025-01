Vecinos de la Cañada presentan 350 firmas en la Consejería de Medio Ambiente para exigir que vuelva la luz tras 4 años

Medio centenar de personas se han concentrado este jueves a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para entregar 350 firmas que exigen que vuelva el suministro eléctrico, que fue cortado por las compañías en octubre de 2020.

En el lugar se han congregado representantes de las asociaciones Vecinal Sector 5, AMAL y Vecinal Barrio Unido Sector 4, apoyados por la plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real y por representantes de Más Madrid, Podemos e IU.

María López, representante de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, ha cuantificado en 4.500 los vecinos que están sin luz desde hace casi cuatro años y medio. Asimismo, ha recordado que el Consejo de Europa ha condenado a España por grave vulneración de los derechos en Cañada, por el derecho a la vivienda, el derecho a la luz, a la protección de la familia y contra la exclusión y la pobreza.

«Y van a presentar de nuevo, porque llevan presentando décadas solicitudes de contratos, porque las vecinas y vecinos de Cañada Real lo que quieren es un suministro legal con garantías y con contratos. Entonces, bueno, pues por enésima vez volvemos a apoyar esta acción de vecinas y vecinos de solicitar la luz, como digo, legal con contratos y para poder pagarla y tener derechos como ciudadanos, que es lo que se hace», ha indicado.

La portavoz de la plataforma ha indicado que llegan a la Consejería de Medio Ambiente porque, de acuerdo con la resolución última del Defensor del pueblo, de ella depende el Comisionado para Cañada Real, que es el que tiene la obligación de impulsar el suministro legal y dar toda la información a las vecinos para que puedan hacer su contratación como corresponde.

«El escollo de la solución está en el Estado en su conjunto, porque cada una de las administraciones tiene una responsabilidad. Venimos a la Comunidad de Madrid porque Cañada Real pertenece y está dentro del marco de la Comunidad de Madrid, que además hay un cargo específico, que es el Comisionado para Cañada», ha trasladado.

López ha incidido también que el Pacto regional por la Cañada Real firmado por todos los partidos de entonces en 2017 se suscribió «para dignificar las condiciones de vida de las personas» que viven allí. «Es un plan que establece que la mayoría de personas, si hay que hacer alguna reubicación de la gente, se va a realojar dentro del propio territorio de Cañada. Mientras se dignifica la situación y se resuelve toda la situación urbanística, lo que hay que hacer es facilitar los suministros a las personas, porque la luz es un derecho elemental básico, es una necesidad para la vida y el propio Pacto regional lo señala», ha apuntado.

Según ha explicado la portavoz, el Pacto regional se encuentra ahora mismo en blanco, «se está incumpliendo fragantemente y se ha acordado un plan de realojos ahora mismo que vulnera completamente el Pacto, que apaga la voz de los vecinos porque no se les está escuchando, cuando ese es uno de los principios del Pacto regional».

«Y se ha acordado unos realojos al margen de la legalidad, en el contexto de un desalojo forzoso, porque no olvidemos que aquí hay una serie de actuaciones como son derribos forzados, vertidos ilegales que también están denunciados, el Comisionado anterior está pendiente de juicio por delitos, se han declarado derribos ilegales, se está criminalizando y culpabilizando a la vecindad desde la propia Comunidad de Madrid; es decir, tenemos todos los elementos para que esto constituya un desalojo forzoso», ha apuntado.

El corte de luz, ha explicado la representante de la plataforma, es «un elemento más para echar a la población. »Lo hemos visto en muchísimas ocasiones, lo hemos visto incluso en películas, cuando quieres echar a la gente, ¿qué es lo que haces? Entonces, bueno, pues esto es lo que está sucediendo aquí", ha reprochado.

Igualmente, ha afirmado que el argumento de la compañías de el uso fraudulento de la luz para plantaciones de marihuana es «una excusa vacía e indecente». «Realmente el decir que por un cultivo de marihuana se apaga la luz a 1.800 niños, realmente la valoración a mí que me sale es de profunda indignación, y creo que a cualquier persona que se le hiciera eso no merece ni calificativos. A nosotros eso nos parece una excusa, lo ha señalado incluso el propio Consejo de Europa», ha recalcado.

En este punto, López ha recordado una resolución declarativa de vulneraciones graves de la Carta Social Europea. Ahora hay un plazo de cuatro meses desde que se dicta esta resolución, para que el Consejo de Europa, a través del Comité de Ministros, que son todos los ministros de Asuntos Exteriores, emitan una resolución mientras el Estado, los gobiernos regionales y locales hacen algo.

«Ahora mismo las administraciones en el tema de Cañada Real están al margen de la ley y la Constitución, porque ya lo ha señalado el Defensor del pueblo. Es ilegal lo que están haciendo, ya no solo inmoral o indecente. Tienen que actuar, tienen que poner la luz, hay niños, hay personas con discapacidad y mayores que están en un sufrimiento que no se les deseamos a nadie. Son cinco inviernos, esto no se puede tolerar, estamos en un Estado social y democrático de derecho, pero es que esto no se está cumpliendo en Cañada Real. Entonces, se tiene que actuar, nosotros desde luego que tenemos la esperanza de que se esté haciendo algo para que se actúe cuanto antes», ha insistido.

Apoyo de partidos de izquierdas

En la concentración también estaba Martina Velarde, diputada de Podemos en el Congreso, que se ha manifestado que el Pacto Regional de la Cañada «no se ha cumplido en absoluto, la administraciones no han actuado y se condena y se resuelve a favor de los vecinos y en contra del Estado y de sus administraciones».

«Los vecinos hoy vienen a pedir lo que es una cuestión de justicia porque se están vulnerando los derechos humanos y es que se legalice la luz con contratos porque sí se pueden hacer contratos, puesto que se han hecho también contratos para el agua y es el mismo procedimiento. Les tiene que avergonzar a todas las administraciones», ha agregado.

Por lo tanto, Velarde se ha posicionado junto a los vecinos de Cañada porque «lo están pasando fatal, hay niños, mayores y personas que tienen respiradores; o sea, está afectando a la salud y a la vida de todos».

Por otro lado, Alicia Torija, diputada por Más Madrid en la Asamblea, ha señalado igualmente que el Pacto Regional se ha convertido en «papel mojado» porque habla de la garantía de los suministros a todas las personas que residen allí mientras se desarrollan otro tipo de medidas.

«Una vez que hemos preguntado a la Comunidad por este tema, ellos se han lavado las manos y han dicho que no tenían responsabilidades en el tema del suministro eléctrico, acusando a las compañías eléctricas. Pero no es verdad, el Gobierno regional es competente para tomar medidas urgentes de restablecimiento de la luz. La solución que dan es hablar de realojos, pero ponen una fecha que es inadmisible. Están diciendo que los realojos se desarrollarán hasta el 2034. Estamos hablando de casi diez años, diez años de incumplimiento de derechos y de acoso a las personas», ha mencionado.

Además, Torija ha criticado que en los presupuestos de 2025 para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid no hay ni un euro para realojos. «Es decir, son palabras vacías, esto es un acoso sistemático para que se vayan y para solucionar el problema de la manera más drástica», ha añadido.

Por su parte, Álvaro Aguilera, coordinador de IU en Madrid ha criticado el incumplimiento de los derechos humanos y la «flagrante agresión» contra las familias trabajadoras que viven en la Cañada y se ha posicionado contra la Comunidad por «lavarse las manos y dejarles a los pies de los caballos, ahora que estamos en invierno, en unas condiciones infrahumanas y tercermundistas».