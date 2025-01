Quico Pi de la Serra abrirá el Barnasants: "Si haces canciones de compromiso, hay riesgos"

El cantautor y guitarrista barcelonés Quico Pi de la Serra abrirá este viernes en L'Auditori de Barcelona la 30 edición del Festival Barnasants, de la misma forma que inauguró la primera edición, y ha asegurado este miércoles en un encuentro con medios en el que ha repasado su trayectoria: «Si haces canciones de compromiso, hay riesgos».

A sus 82 años, Pi de la Serra (Barcelona, 1942) ha afirmado: «Mientras tenga salud y el cuerpo aguante no tengo previsto dejarlo. Eso no quiere decir que no lo deje porque desde hace un tiempo en casa me dicen que doy pena. No lo tengo pensado. Voy a distraer a la gente explicando cosas».

El cantautor, que se ha definido como «un ladrón de palabras», ha explicado que el concierto de L'Auditori estará compuesto por más de una quincena de temas, en el que estará acompañado por las armónicas por Joan Pau Cumellas, y en el que ha avanzado que prevé estrenar alguna canción como 'Llunetes'.

Estará formado por una selección de clásicos de Pi de la Serra, pero también en la dinámica de celebración del Barnasants incluirá versiones de 'L'escola de Ribera' de Ovidi Montllor y 'Blues en sol' de Guillem d'Efak.

El compositor de temas como 'Suau', 'Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol' y 'Mediocritat' ha asegurado que siempre da todo en el escenario: «Es la única manera. ¿Te imaginas al revés? Creo que tiene que ser así».

Ha explicado que su día a día pasa por componer y trabajar, en el que ha diferenciado etapas entre que se le ocurre una idea, comienza a servir para una canción, la muestra sobre los escenarios y conoce su recepción en el público: «Todo es difícil», ha añadido.

Autocensura

El cantautor ha asegurado no tener interés por publicar discos, y ha calificado la situación discográfica como «lamentable» pero no por culpa de los artistas sino de la industria discográfica que a su juicio se ha cavado su propia tumba.

Ha dicho que escucha música básicamente por Internet y que está interesado en formatos como el 'Tiny Desk' de la emisora pública estadounidense NPR.

El cantautor ha rememorado conciertos de su trayectoria, ha subrayado que las suyas son canciones de compromiso, y ha considerado que «habrá autocensura siempre y ha habido siempre».

"grande entre los grandes"

El director del Barnasants, Pere Camps, ha definido a Quico Pi de la Serra como «grande entre los grandes» de la canción catalana y una referencia indiscutible, y ha subrayado que es un honor que inaugure esta 30 edición del festival.

Esta 30 edición del Barnasants cuenta en su cartel con Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Companyia Elèctrica Dharma, Martirio, Cesk Freixas, Javier Ruibal, Borja Penalba y Albert Pla, entre muchos otros artistas.