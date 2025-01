Un informe del IVE cifra en 305 los edificios afectados por la dana que deben ser demolidos total o parcialmente

Un informe del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) cifra en 305 los edificios e inmuebles afectados por la dana que tienen que ser demolidos total o parcialmente. La Generalitat ha llevado a cabo más de 9.500 inspecciones en 54 localidades, en coordinación y a solicitud de los arquitectos municipales.

Así lo ha detallado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por las cifras de inmuebles que tengan que ser demolidos por las consecuencias de las riadas.

La también consellera de Servicios Sociales y Vivienda ha indicado que los primeros días tras la dana se puso en marcha el grupo de inspección de edificaciones, coordinado por el IVE y en el que están colegios profesionales, arquitectos, arquitectos técnicos, municipales, bomberos y la Unidad Militar de Emergencias, que «han hecho y siguen haciendo una labor excepcional de inspecciones de los edificios».

Este trabajo ha posibilitado realizar más de 9.500 inspecciones en 54 municipios afectados, «desde la coordinación y la solicitud de los propios arquitectos municipales, que son los que nos van marcando las prioridades».

De estas inspecciones, se han decretado 1.458 viviendas «inhabitables» en el momento de la inspección por las circunstancias en las que se encontraban --no significa que «no se puedan volver a habitar», ha precisado--, y se produjeron 516 desalojos de viviendas. Además, se detectaron 305 necesidades de demoliciones, que pueden ser totales o parciales en función de la estructura, y se han realizado más de 200 apuntalamientos.

«Las inspecciones se realizan, evidentemente, con técnicos y profesionales y permiten a los vecinos tener esa tranquilidad de poder volver a sus casas con seguridad y con tranquilidad», ha dicho Camarero, que ha puesto en valor el trabajo que están haciendo los técnicos y los profesionales de ese grupo.

Críticas al gobierno

De otro lado, ha calificado de «incomprensible» la «insensibilidad» del Gobierno de España respecto a estas inspecciones. «Nosotros acordamos cuando iniciamos estas inspecciones que la realizaba el IVE con el conjunto coordinado de técnicos especializados en las mismas y que el coste lo iba a asumir el Gobierno de España», ha dicho, pero ha criticado que «sin justificación», el Gobierno de España lo está trasladando al IVE porque les ha dicho que pagará aquellas en edificios donde no hay seguro.

Según Camarero, «de repente el Gobierno de España ha dicho: os voy a abonar aquellas inspecciones de los edificios donde no haya seguro, pero aquellos que tengan seguro no lo voy a abonar». «¿Qué supone esto? Que las inspecciones, uno, las realizadas, las asumiremos desde la Generalitat; dos, que en las no realizadas, el Gobierno de España está diciendo que se apañen los vecinos, que esperen a que el Consorcio haga las inspecciones, los peritajes y luego ya con esas inspecciones ya se apañarán los vecinos», ha reprochado.

La portavoz del Consell ha acusado al Gobierbo de «dejar tirados a los vecinos a expensas de la lentitud del Consorcio» y ha cargado contra la «racanería» del Ejecutivo central al decir «pago unas sí y otras no».

Por ello, ha asegurado que desde la Generalitat se pagará «el conjunto de las inspecciones» que el Gobierno de España no afronte porque «la seguridad de los vecinos está por encima de cualquier cosa». «No vamos a racanear nosotros lo que sí nos está racaneando el Gobierno en la valoración de la seguridad de los edificios. Vamos a seguir confiando en estas inspecciones que son vitales para dar esa seguridad», ha dicho, y ha afirmado que estas valoraciones llegarán «al conjunto de los edificios que nos vayan marcando los técnicos municipales».

Ayudas al alquiler

Respecto a las ayudas al alquiler, ha señalado que sacaron unas para los vecinos que bien tengan que desalojar sus viviendas mientras se reacondicionen o que tengan que abandonarlas definitivamente porque se hayan perdido. «Estamos trabajando para buscar soluciones a medio y largo plazo para los vecinos que así lo necesiten. Entre otros, hemos pedido al Gobierno de España, y lo hemos hecho por escrito, 25 millones que el Gobierno destinó al SEPES para la compra de viviendas», ha señalado.

Según ha precisado Camarero, «no hay viviendas en los municipios afectados que cubran este dinero» y se ha preguntado por qué no se dedica ese importe a pagar viviendas industriales, que son más rápidas de ubicar en los lugares donde se requieren. «Con esos 25 millones podríamos estar hablando de más de 200 viviendas a disposición casi inmediata de los vecinos», ha subrayado.