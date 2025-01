El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha anunciado este lunes que el gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni ha decidido prorrogar los Presupuestos para 2025 ante la falta de acuerdo con BComú.

«El gobierno se planta y da por cerrada la negociación de los presupuestos» tras cinco meses de negociación y más de 30 reuniones con las fuerzas progresistas de la ciudad, ha afirmado Valls en una rueda de prensa en el consistorio.

La semana pasada, el gobierno presentó su propuesta de Presupuesto, que recibió luz verde de ERC al incorporar varias de sus demandas, si bien BComú venía reclamando que para lograr su apoyo a las cuentas se debía garantizar el 30% de vivienda protegida, seguir extendiendo el modelo de supermanzanas y crear una óptica y una funeraria públicas.

Negociación

Sobre el proceso de negociación, Valls ha explicado que el gobierno municipal se ha ido encontrando con que «un grupo se ha dedicado a poner constantes líneas rojas, más exigencias y se ha dedicado a tensionar constantemente», en referencia explícita a BComú.

«Si nunca te das por satisfecho es que posiblemente no estás buscando ningún tipo de acuerdo», ha reprochado el teniente de alcalde de Economía, que ha criticado que los Comuns pidan como condición 'sine qua non' crear una funeraria pública que en ocho años de mandato ellos no llevaron a cabo nunca, textualmente.

«Es incomprensible la negativa de BComú a cerrar el acuerdo y querer enrocarse en exigencias inamovibles y líneas rojas. No se puede ir predicando la necesidad de acuerdos de izquierda sin hacer posible poderlos practicar», ha insistido Valls.

Prórroga

Con la prórroga de los presupuestos, será la segunda vez seguida que le gobierno de Collboni no consigue tramitar los presupuestos por la vía ordinaria, ya que el año pasado tuvo que someter la aprobación de las cuentas a una cuestión de confianza.

Valls ha asegurado que con la prórroga de las cuentas se mantendrán muchas de las demandas planteadas tanto por ERC como por BComú, entre las que ha situado el aumento del presupuesto en vivienda pública, la conexión del tranvía, la bonificación del transporte público o el incremento de la dotación de los distritos.

«La ciudad no se resentirá», ha reafirmado el teniente de alcalde, que ha indicado que se procurarán las partidas presupuestarias necesarias para llevar a cabo, en sus palabras, los retos importantes para la ciudad, así como los compromisos suscritos con ERC y con los Comuns, pese a no llegar a un acuerdo.