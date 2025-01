Arià Paco gana el Premi Llibres Anagrama con la novela 'Teoria del joc'

El escritor y filósofo igualadino Arià Paco ha ganado por unanimidad el 10 Premi Llibres Anagrama de Novel·la, dotado con 12.000 euros, con el libro sobre el deseo heterosexual y la culpa 'Teoria del joc', ha anunciado este lunes el jurado en Barcelona.

El jurado, formado por Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí y las editoras Isabel Obiols y Silvia Sesé han otorgado a la novela de Arià Paco el premio, al que se habían presentado 73 originales.

La novela, que se publicará a finales de marzo, explica la historia de Ernest, su despertar sexual y sus relaciones durante dos décadas atravesadas por la consolidación de las redes sociales y el feminismo.

Con la novela, Paco abre la puerta de la narrativa masculina sobre el deseo heterosexual, sobre la seducción y sobre el sexo de unos hombres que no son otros pero tampoco son los mismos y para los que no valen los antiguos relatos.

La integrante del jurado Imma Monsó ha asegurado que la culpa es uno de los grandes ejes de la novela, con un protagonista que ve que en sus relaciones «no acaban de cuadrar con sus impulsos dionisíacos ni los deseos de ellas», y ha destacado la profundidad, atención a los detalles y la honestidad con la que Arià Paco la ha escrito.

Por su parte, el escritor Jordi Puntí es una novela espléndida sobre la «mirada masculina al amor» en el siglo XXI, en la época del 'me too' y del 'no es no', y ha considerado que tiene un elemento generacional muy importante, como se denota en el vocabulario usado, por lo que tiene ganas de ver como la reciben los jóvenes lectores.

Novela contemporánea

Arià Paco, que ha agradecido las interpretaciones que ha hecho el jurado de su obra, ha dicho que quería escribir sobre un tema que está en la conversación con los amigos y aportar una perspectiva que se alejara de un «discurso simplista, de etiquetas» y que al escribir generara un espacio de autonomía.

El autor ganador ha asegurado que cuando se produce un cambio de valores o la sociedad se repiensa «hay un espacio para la literatura», y ha explicado que cuando iba a las librerías le faltaba una novela que hablara sobre el deseo masculino.

Ha asegurado que la novela no es autobiográfica, aunque ha añadido que es «imposible» no basarse en cuestiones personales, y ha subrayado que ha querido construir una novela muy narrativa.

Arià Paco (Igualada, 1993) es doctor en Filosofía por la Universidad de Arizona, ha publicado las novelas 'Mentir les mosques' y 'Covarda, vella, tan salvatge', esta última Premi Roc Boronat, y ha colaborado en diversos medios digitales y podcasts culturales.

Paco se incorpora a una nómina de ganadores del Premi Llibres Anagrama en la que figuran Irene Solà con 'Canto jo i la muntanya balla', Llucia Ramis con 'Les possessions', Pol Guasch con 'Napalm al cor' y Clara Queraltó que lo ganó la pasada edición con 'Com un batec en un micròfon'.