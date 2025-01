Cañete (Pimec) tacha de "oportunista" la propuesta de reducir la jornada laboral

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha tachado de «oportunista» la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, en una entrevista en 'Vilaweb' recogida por Europa Press este lunes.

Cañete ha pedido entrar en profundidad en la propuesta «porque tendrá consecuencias» y es necesario, según él, hablar acerca de estas competencias.

Ha lamentado que en los últimos años se ha doblado el absentismo, algo que ha dicho que afecta especialmente a las pymes, y que si se suma a una reducción de la jornada, impacta en la competitividad.

El presidente de la patronal ha explicado que el absentismo también es un problema de las empresas y del sistema: «Si tardan mucho en hacer una prueba, si no hay un control concreto de la baja, si hay un abuso o si no ponemos las condiciones para que de alguna forma no haya».

Ha añadido que las pymes tienen más problemas para hacer frente a este absentismo que las grandes empresas y ha dicho que la reducción de la jornada laboral debería tener en cuenta la dimensión de la empresa y el sector de actividad.