LAB, Steilas, ELA y CCOO registran las 12 huelgas en la educación pública y piden renovar convenios y más inversión

LAB, Steilas, ELA y CCOO han registrado este viernes los 12 días de huelga en enero y febrero en los colectivos docentes de la educación pública, personal del Consorcio de Haurreskolak y de limpieza y cocina del Departamento de Educación para exigir la renovación de los convenios y «más dinero público para la educación pública» que permita mejorar las condiciones laborales.

Los cuatro sindicatos han formalizado en la Delegación de Educación del Gobierno Vasco en Bilbao este ciclo de huelgas convocadas con las que pretenden reivindicar, entre otras demandas, medidas para aliviar las cargas laborales, adelantar la jubilación, recuperar el poder adquisitivo, estabilizar y garantizar el empleo, así como garantizar la salud laboral, el euskera y la igualdad.

Según han explicado responsables de los cuatro sindicatos, exigen al Departamento de Educación «que refuerce la educación pública y aumente la inversión pública para mejorar las condiciones laborales del personal y situar a la escuela pública en el centro».

En ese sentido, han recordado que los convenios laborales de los colectivos llamados a la huelga están caducados y han denunciado que, «a pesar de ser un nuevo departamento de Educación, se sigue adoptando decisiones unilaterales en perjuicio tanto del personal como de la comunidad educativa» y se siguen convocando mesas de negociación «sin suficiente contenido y dejando a un lado demandas de los sindicatos».

Tras señalar que los convenios del personal educativo y del de gestión de personal del Consorcio Haurreskolak, tanto el de cocina y limpieza, son del 2009 y el del personal docente de 2010, los sindicatos consideran que «después de 15 largos años, es hora de negociar aquí y ahora los convenios laborales y dejar atrás los retrocesos y mejorar las condiciones laborales de los diferentes colectivos».

Aunque se trata de reivindicaciones concretas para cada colectivo, han precisado que existen siete reivindicaciones comunes acordadas por los sindicatos, como son «acordar medidas concretas para aliviar las crecientes cargas de trabajo, desarrollar el plan de rejuvenecimiento de las plantillas para anticipar la jubilación, recuperar el poder adquisitivo perdido, estabilizar el empleo público y garantizar el empleo frente a las fusiones y cierres de centros públicos que se están decidiendo unilateralmente aprovechando los vaivenes de la tasa natalidad».

Asimismo, reclaman la puesta en marcha políticas educativas que «euskaldunicen todo el sistema educativo público, establecer estudios y medidas correctoras consensuadas que velen y garanticen la salud laboral de las personas trabajadoras y poner los medios para poder desarrollar planes estables de igualdad y coeducación de calidad».

Jornadas de huelga

El personal docente está llamado a movilizarse los días 22 y 23 de enero y 26 y 27 de febrero; el personal del Consorcio Haurreskolak los días 28 y 29 de enero y 12 y 13 de febrero; y el personal de cocina y limpieza los días 30 y 31 de enero y 19 y 20 de febrero.

Además de las jornadas de huelga, desde este viernes se ha puesto en marcha una dinámica de movilización también los viernes, convocando movilizaciones en los centros de enseñanza.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a los trabajadores de la enseñanza pública para que apoyen estas huelgas y movilizaciones porque, según han asegurado, «de la mano de las movilizaciones vendrá la negociación real para conseguir las reivindicaciones acordadas por los sindicatos».

"sorpresa"

Ante la «sorpresa» expresada desde el Departamento de Educación por la convocatoria de estas jornadas de huelga, desde Steilas, Haizea Arbide, ha asegurado que «la sorpresa ha sido nuestra, ya que la consejera ya era parte del equipo anterior y ya sabe que llevábamos unos años en una supuesta negociación que no era tal porque no había voluntad política para renovar estos convenios». «Es el momento de dedicar más inversión de dinero público a la educación pública y de poder negociar realmente estas reivindicaciones y la mejora para todas las trabajadoras», ha demandado.

Lorea Igartua, delegada de LAB, ha señalado la necesidad de renovar el conjunto de los convenios laborales «porque hace 15 años la situación era otra», mientras que la responsable de ELA en Educación, Miren Zubizarreta, ha señalado que entre los tres colectivos llamados a la huelga suman más de 30.000 trabajadores en toda la Comunidad Autónoma Vasca que están «con ganas de salir a la calle».

«Están muy enfadados y agobiados porque no pueden realizar su trabajo como les gustaría y ven necesario el salir a la calle», ha reiterado, para augurar que, por ello, «las huelgas van a tener un seguimiento amplio».

Asimismo, Zubizarreta ha criticado que en los últimos años «se van aumentando los servicios mínimos exponencialmente en cada convocatoria de huelga en Educación» y ha reiterado que «el enfado es latente».

Por su parte, desde CCOO Irakaskuntza, Sonia Aldave ha advertido que «si no salimos a la huelga no nos van a hacer caso» y ha considerado que es «triste» que el Departamento que dirige Begoña Pedrosa «no apueste por la educación pública y no pelee por que sea la educación de calidad que se merece nuestra sociedad».

«Por eso salimos a la calle, porque realmente sin esa mejora que necesitamos y sin que el trabajador esté a gusto trabajando no puede mejorar nuestro sistema público de educación, que es por el que el departamento debería abogar principalmente», ha concluido.