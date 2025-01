El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca considera «lamentable» la gestión que el equipo de gobierno de la alcaldesa Lorena Orduna está realizando en las obras del Centro de Emergencias de la capital oscense, que tras siete meses desde su inicio, ya ha aprobado un primer modificado del proyecto que eleva el coste en más de 250.000 euros --casi un 7% adicional--.

El concejal José Luis Rubió ha criticado «la absoluta falta de rigor, previsión y responsabilidad» en la planificación y ejecución de esta infraestructura vital para los oscenses. Un «escándalo aún más grave» cuando, apunta, tras más de siete meses desde el inicio de las obras en junio de 2024, el avance es «prácticamente inexistente», a pesar de contar con un plazo de ejecución de 24 meses.

Una «parálisis» ante la que Rubió estima «inadmisible» que se aprueben incrementos presupuestarios con justificaciones que a su juicio resultan «alarmantes y reveladoras de una gestión negligente», revelan «improvisación» y «no resisten el más mínimo análisis», como la de «circunstancias sobrevenidas» relacionadas con redes subterráneas.

El edil de VOX ha expuesto: «Me parece inconcebible que en un proyecto de esta envergadura, redactado y aprobado con recursos públicos, no se haya tenido en cuenta la existencia de redes subterráneas en la zona. ¿Cómo es posible que no se contemplaran previamente las actuaciones necesarias para su adecuación?».

Vigilarán el avance de las obras

José Luis Rubió también ha apuntado a otros motivos para ese desvío presupuestario, como las modificaciones para equipar los cuartos húmedos por no haber contemplado la instalación de elementos básicos como lavabos, grifos o inodoros, o las «modificaciones no sustanciales sin ahorro de costes», que conlleva cambios en los materiales por otros supuestamente más convencionales, «que deberían haber reducido los costes, aunque el ahorro no se refleja en ninguna parte del modificado, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso».

Desde el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca han califican esta obra como un nuevo episodio de «descontrol y despilfarro» que «no resulta aislado» y forma parte de «una preocupante tradición» en la gestión de las obras públicas, protagonizada «tanto por los gobiernos del PP como del PSOE».

Por ello, el grupo de Rubió se ha preguntado «quién ha dado el visto bueno a un proyecto tan incompleto, por qué no se detectaron estos fallos durante la fase de redacción y quién asumirá las consecuencias si se producen nuevos retrasos o sobrecostes».

Ante esta situación, VOX ha advertido que «estará vigilante» en el seguimiento de esta obra y de todas las financiadas con el dinero de los ciudadanos porque no va a permitir que «se despilfarre ni un solo euro de los oscenses». Han exigido «transparencia, eficiencia y responsabilidad en la ejecución de los proyectos públicos», al tiempo que se ofrecen a colaborar con el equipo de gobierno para que «esta infraestructura, tan necesaria, se complete en tiempo y forma»